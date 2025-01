La casa automobilistica statunitense Ford ha portato sul mercato, nel corso degli anni, un gran numero di modelli che hanno conquistato tantissimi utenti. Modelli nuovi e rivisti che sono stati presentati ufficialmente con l’obiettivo di rispondere alle esigenze del mercato degli stessi utenti. Tra i tanti modelli presentati, la Ford Mustang non passa di certo inosservata per look e specifiche tecniche.

Un modello che ha infatti conquistato gli utenti e ha fatto registrare al marchio statunitense numeri importanti termini di vendite. Con l’arrivo del nuovo anno, dunque, la casa automobilistica Ford ha deciso di analizzare i numeri relativi allo scorso anno. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito ai dati Ford del 2024.

Ford Mustang: i numeri registrati nel corso del 2024

In un momento in cui il mercato delle quattro ruote sta attraversando un periodo di difficoltà e conseguente crisi, è certamente importante per i costruttori del settore tirare le somme sul numero di vendite effettuate. In merito ai numero ottenuti dalla casa automobilistica Ford, nei giorni scorsi sono stati pubblicati i dati del mercato americano.

Dati che potrebbero non piacere agli appassionati della muscle car. Il motivo? Quel che emerge dai dati diffusi è che i numeri delle vendite della Mustang sono negativi ma risulta evidente che la muscle car a benzina è stata superata dalla versione elettrica. La Mustang elettrica, dunque, riesce a superare la versione tradizionale per la prima volta grazie ad un gran numero di vendite registrate.

Nello specifico, nel corso del 2024 la Ford Mustang ha subito un calo nelle vendite del 9,5% rispetto agli anni precedenti, con un numero complessivo di unità vendute pari a 44.003. Per quanto riguarda, invece, la Mustang Mach-E i numeri segnano una sostanziale crescita. In questo caso, nel 2024 è stato registrato un aumento del 26,9% con un totale di 51.745 esemplari venduti.