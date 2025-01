La casa automobilistica cinese Xpeng nel corso degli ultimi anni ha lavorato al fine di raggiungere obiettivi significativi, indispensabili dunque per un futuro nel mercato delle quattro ruote. Obiettivi che hanno portato il costruttore a creare strategie utili per poter conquistare nuovi utenti in tutto il mondo. Non dimentichiamo che il mercato delle quattro ruote è molto vasto e ciascuna casa automobilistica punta a realizzare nuovi modelli prestazionali per conquistare quote di mercato.

In tale prospettiva, dunque, non manca la consapevolezza di dover avere a che fare con importanti e numerosi competitor. E’ al proposito che l’attuale presidente e CEO di Xpeng ha deciso di informare i dipendenti del marchio in merito agli obiettivi prefissati per il 2025. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati nei giorni scorsi.

Xpeng: forte la concorrenza sul mercato

Sono tante le case automobilistiche che al giorno d’oggi puntano a conquistare il maggior numero di quote di mercato. Una concorrenza, dunque, del tutto importante e a cui bisogna prestare attenzione. A tal proposito non sono mancate le parole del presidente e CEO del marchio cinese Xpeng che ha deciso di informare i dipendenti su quelli che saranno gli obiettivi per il nuovo anno. Nello specifico, He Xiaopeng ha sottolineato che il mercato vedrà senza alcun dubbio una concorrenza più agguerrita nel corso del 2025, e secondo una previsione effettuata a inizio gennaio ci sarà l’avvio di una vera e propria guerra dei prezzi.

Tuttavia, secondo il CEO, gli anni compresi tra il 2025 e il 2027 sono del tutto importanti poiché l’industria delle quattro ruote cinese entrerà in una fase definita “di eliminazione”. Inoltre, ad aumentare la concorrenza tra le diverse case automobilistiche sarà non solo la crescente diffusione dei modelli NEV ma, soprattutto, la somiglianza fra le configurazioni. Modelli che porteranno dunque ad una concorrenza sempre più forte sul mercato automobilistico.