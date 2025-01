Xiaomi ha presentato i suoi Mijia Smart Dumbbells. Un’innovativa soluzione pensata per chi desidera migliorare il proprio allenamento a casa. Si tratta di manubri intelligenti integrati con l’app Mi Home. Essi offrono funzionalità avanzate come la registrazione dei dati di esercizio direttamente sul display LED incorporato. Supportati da una campagna di raccolta fondi che partirà l’8 gennaio, hanno un prezzo di lancio molto competitivo. Si parla infatti di solo 99yuan, ovvero circa 13€. Questo prodotto rappresenta l’ennesima dimostrazione della capacità di Xiaomi di proporre gadget tecnologici innovativi attraverso il sub-brand Mijia. Sempre attento a soddisfare le esigenze di una clientela diversificata.

Xiaomi: innovazione tecnologica e maggiore accessibilità economica

Tra i punti di forza, vi sono i sensori di movimento a sei assi. I quali combinano un giroscopio e un accelerometro, entrambi a tre assi. Tale sistema garantisce un tracciamento preciso dei movimenti, aiutando gli utenti a correggere eventuali errori negli esercizi. L’impugnatura dei manubri, con un diametro di 32mm, è ergonomica e rifinita con un materiale antiscivolo opaco. Caratteristica che contribuisce a conferire praticità ed eleganza. Il design minimalista di Xiaomi si riflette anche nella funzionalità. Infatti un meccanismo di sgancio rapido consente di regolare facilmente il peso, passando da 1kg a 2kg in pochi secondi.

Dotati di un display LED, i Mijia Smart Dumbbells forniscono in tempo reale informazioni essenziali come ripetizioni, durata degli esercizi e calorie bruciate. Questa funzione elimina la necessità di controllare continuamente lo smartphone, garantendo un’esperienza d’uso più fluida. L’alimentazione è assicurata da due batterie AAA, che Xiaomi dichiara essere sufficienti per un’autonomia di ben 177 giorni.

L’app Mi Home, poi, amplia le possibilità di allenamento. Poiché offre accesso a video corsi professionali e opzioni per personalizzare intensità e obiettivi. È disponibile anche una guida vocale che motiva le persone durante le sessioni, rendendo l’allenamento ancora più coinvolgente. Il prodotto è disponibile in due configurazioni. Una da 2kg al costo di 99 yuan e una versione più completa con pesi aggiuntivi da 158 yuan (circa 20,70€).

Insomma, con questa offerta, Xiaomi punta a rivoluzionare il fitness domestico. Proponendo un prodotto accessibile, tecnologico e dal design accattivante, ideale per un vasto pubblico.