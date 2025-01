Sky Wifi e TV a prezzi shock: offerte con Cinema o Sport da 19,90€ al mese

Dal punto di vista della pay TV il colosso che continua a stupire è senza dubbio Sky. L’azienda infatti ha proposto delle nuove offerte che riguardano Sky Wifi con fibra ultraveloce e diversi pacchetti TV come Sport e Cinema. Si parte da 19,90€ al mese per i primi 18 mesi, ma non per tutti. C’è tempo fino al prossimo 2 febbraio 2025.

I dettagli delle offerte Sky Wifi e TV per gli utenti

Le nuove promo permettono di ottenere internet illimitato in FTTH o FTTC e pacchetti TV con uno sconto considerevole. Ecco le opzioni attivabili:

Sky Wifi : connessione illimitata con modem Wifi Hub , chiamate a consumo, al prezzo di 20,90€ al mese per 18 mesi (anziché 29,90€);

: connessione illimitata con modem , chiamate a consumo, al prezzo di per 18 mesi (anziché 29,90€); Sky Wifi Plus: connessione illimitata, chiamate gratis, modem Wifi Hub incluso, al prezzo di 20,90€ al meseper 18 mesi (anziché 34,90€).

Queste offerte di rete fissa possono essere abbinate a Sky TV con Cinema o Sport, ottenendo ulteriori sconti sui contenuti.

Sky TV con Cinema o Sport: risparmio garantito, c’è anche Netflix

Unendo il pacchetto in fibra ottica Sky Wifi a TV + Cinema o a Sky Sport, si può ottenere un grosso beneficio. Sono previsti infatti ottimi sconti per un anno e mezzo. Ecco il resoconto, con entrambe le soluzioni TV + Cinema e TV + Sport che costano rispettivamente 9,90€ e 4,90€ al mese invece che 25€.

Sky TV + Sky Cinema : 9,90€ al mese + Sky Cinema a 5€ al mese ;

: + Sky Cinema a ; Sky TV + Sky Sport: 4,90€ al mese + Sky Sport a 10€ al mese.

Con questa combinazione, il costo totale di Sky Wifi + Sky TV e contenuti parte da 35,80€ al mese per 18 mesi, contro i 68,90€ standard. L’offerta con Sky Sport, invece, parte da 35,80€ al mese rispetto ai 81,80€ abituali.

Sì invece vuole anche Netflix, può optare per la promozione che comprende Sky Wifi + Sky Glass. Optando per questo pacchetto gli utenti possono avere un’opzione a scelta tra Cinema e Sport insieme a Sky TV e Netflix già inclusi. In più il costo della fibra viene ridotto per 18 mesi a 19,90€ mensili. La scelta ora è tutta vostra.