Nei giorni scorsi sono emerse diverse segnalazioni riguardo una problematica che ha coinvolto Mi Home. L’ecosistema Xiaomi, infatti, sembrava presentare alcuni intoppi nella sua integrazione con Google Assistant e Alexa. Ma cosa è successo? Ci sono interventi specifici da dover adottare?

Mi Home: ecco i dettagli sull’ultimo intoppo riscontrato

Secondo quanto emerso sembra che il collegamento tra il sistema Xiaomi e Google Home/Alexa ha smesso di funzionare. Gli utenti che hanno visionato l’applicazione Mi Home hanno potuto riscontrare che non ci fossero problemi segnalati. I dispositivi, infatti, risultavano non solo collegati, ma anche connessi e in funzione. Eppure, dalle applicazioni di Alexa o Google Home, gli stessi dispositivi risultavano offline. Uno spiacevole contrattempo che ha creato diversi intoppi agli utenti coinvolti.

L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un blocco momentaneo da parte di Mi Home che si è poi risolto da solo senza alcun intervento sulle impostazioni dei dispositivi Xiaomi. Il problema, al momento, sembra essere rientrato del tutto. Non sono più emerse ulteriori segnalazioni riguardo problemi di questo tipo.

È però importante tenere conto che, in casi come questo, può essere più utile attendere la risoluzione automatica del problema piuttosto che cercare di risolvere le cose cambiando impostazioni a caso. Il pericolo, infatti, è di perdere l’associazione ed anche la configurazione con il dispositivo. Il tutto senza arrivare ad una soluzione definitiva per il problema. Dunque, l’idea migliore è quella di aspettare. Nei casi in cui, malauguratamente, il problema persiste, potrebbero essere necessari specifici interventi. Quest’ultimi però verranno sempre comunicati dalle aziende in questione. Inoltre, potrebbe essere utile aggiornare i dispositivi coinvolti. In ogni caso, è utile attendere comunicazioni ufficiali.

Per quanto riguarda Mi Home, la situazione dovrebbe essere rientrata da sola e non dovrebbero esserci più problemi riguardo l’interconnessione tra Xiaomi e assistenti vocali vari. Come, ad esempio, Alexa o Google Assistant.