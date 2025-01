Innovazione, velocità e convenienza sono al centro della nuova offerta Go 150 GIGA di WindTre. Una soluzione oensata per rispondere alle esigenze di una connessione sempre affidabile. Con 150GB di traffico alla massima velocità, 10,1GB per navigare nell’Unione Europea, minuti illimitati e 50 SMS al mese, questa promo offre un piano completo. Il tutto è proposto a soli 7,99€ mensili, senza costi di attivazione e con spedizione gratuita della SIM su tutto il territorio italiano.

Un mondo di vantaggi con WindTre

La rete WindTre garantisce un’ampia copertura, con il 99,7% della popolazione raggiunta in 4G e il 97% servita dal 5G. Offre infatti un’infrastruttura assolutamente all’avanguardia. Coloro che possiedono dispositivi compatibili possono beneficiare della massima velocità disponibile per navigare, lavorare o divertirsi online senza interruzioni. L’attivazione della scheda è semplice e veloce grazie all’utilizzo delle credenziali SPID o CIE. In più vi sarà la possibilità di avere il numero attivo entro 48 ore e il trasferimento automatico del credito residuo.

Ad ogni modo WindTre non si limita solo a offrire connessioni eccellenti. I clienti possono contare su un servizio di assistenza unico, disponibile attraverso i 3.500 negozi distribuiti sul territorio o chiamando il numero gratuito 159. La praticità è ulteriormente migliorata dall’app ufficiale, valutata positivamente dagli utenti con un punteggio di 4,3 su 5 negli store digitali. L’app consente di gestire la propria offerta in modo rapido e intuitivo.

Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato dal programma WINDA. Un’ iniziativa che regala sconti, coupon e la possibilità di accumulare bonus sui propri acquisti. Come, ad esempio, il 10% di traffico telefonico per ogni acquisto su Amazon.it. In più, ogni giorno, i clienti possono accedere a concorsi, giochi e offerte esclusive.

Con Go 150 GIGA e i servizi extra, WindTre dimostra di essere molto più di un operatore telefonico. Ma un vero e proprio partner affidabile per chi cerca connessioni di qualità, semplicità e vantaggi concreti.