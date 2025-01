Offerte Fastweb Mobile 2025: ci sono fino a 200 GB in 5G

Per Fastweb riuscire a dominare è un obiettivo ogni anno e anche nel 2025 il gestore vuole confermarsi. Le sue offerte certamente riescono a dare manforte a questo chiaro target, che con tutta probabilità verrà raggiunto. Sono 2 attualmente le offerte che fanno largo a Fastweb tra tutti i gestori non solo in ambito virtuale, insieme chiaramente alla linea mobile che è tra le più performanti di sempre.

Fastweb propone due offerte, ecco la Mobile Full e la Mobile

Fastweb ha lanciato due nuove offerte mobili pensate per chi cerca tanti giga e massima flessibilità. Le nuove tariffe Fastweb Mobile e Mobile Full offrono connettività veloce e servizi completi, mantenendo costi chiari e senza vincoli.

Fastweb Mobile: 150 GB e minuti illimitati a 7,95 €

La prima offerta, Fastweb Mobile, include:

150 GB di traffico dati;

di traffico dati; Minuti illimitati verso tutti;

verso tutti; 100 SMS inclusi;

inclusi; Prezzo di 7,95 € al mese.

Mobile Full: 200 GB in 5G a 9,95 €

Per chi desidera ancora più giga e la potenza della rete 5G, Fastweb propone Mobile Full, che comprende:

200 GB con accesso al 5G ;

con accesso al ; Minuti illimitati ;

; 100 SMS ;

; Prezzo mensile di 9,95 €.

Attivazione semplice e formati SIM

Entrambe le offerte possono essere attivate direttamente online o tramite una chiamata gratuita con un operatore. Fastweb permette di scegliere tra la eSIM gratuita o la SIM fisica con spedizione senza costi aggiuntivi.

L’attivazione è rapida e può avvenire tramite SPID o Carta d’identità elettronica per completare il processo in pochi minuti. In alternativa, è disponibile anche la classica procedura con video identificazione.

Trasparenza e velocità premiata su tutte

Fastweb garantisce un costo di attivazione una tantum di 10 €, senza spese extra o vincoli contrattuali. Un aspetto che rende le sue offerte ancora più trasparenti e affidabili.

Inoltre, Fastweb è stata premiata per la quarta volta da Ookla come rete mobile più veloce d’Italia, confermando l’affidabilità della sua infrastruttura.

Le nuove offerte Fastweb Mobile e Mobile Full rappresentano soluzioni complete e competitive, perfette per chi cerca tanti giga, velocità e un servizio chiaro.