Samsung Galaxy S25: ecco quanto costeranno in Europa, previsti aumenti

In queste ore sono arrivate nuove indiscrezioni che riguardano i prossimi smartphone in arrivo, il Samsung Galaxy S25. Sono infatti trapelati nuovi dettagli importanti sugli smartphone che forniscono una panoramica dei prezzi che riguarderanno il mercato europeo. A quanto pare c’è da discutere: sono previsti degli aumenti di prezzo secondo la fonte.

Samsung Galaxy S25: questi sono i prezzi e i tagli di memoria

Non è un mistero che in genere Samsung propone diversi tagli di memoria e anche in questo caso sembra che tutto sia già ben chiaro prima della presentazione. Saranno diverse anche le colorazioni ed è per questo che abbiamo stilato un elenco con tutti questi dati insieme:

Galaxy S25 (colori Silver, Navy, Icy Blue e Mint): 128 GB: 964,90€ ; 256 GB: 1.026,90€ ; 512 GB: 1.151,90€ .

(colori Silver, Navy, Icy Blue e Mint): Galaxy S25 Plus (colori Silver, Navy, Icy Blue e Mint): 256 GB: 1.235,90€ ; 512 GB: 1.359,90€ .

(colori Silver, Navy, Icy Blue e Mint): Galaxy S25 Ultra (colori Titanium Silver Blue, Titanium Black e Titanium Gray): 256 GB: 1.557,90€ ; 512 GB: 1.681,90€ ; 1 TB: 1.930,89€ .

(colori Titanium Silver Blue, Titanium Black e Titanium Gray):

Possibile aumento rispetto al Galaxy S24

Se queste cifre venissero confermate, i prezzi sarebbero aumentati di circa 60-100 euro rispetto ai modelli Galaxy S24, a seconda del taglio di memoria scelto. L’Ultra sarebbe il più colpito da questo incremento, mentre il modello base subirebbe un rincaro più contenuto.

Perché Samsung aumenterebbe i prezzi dei suoi smartphone

L’incremento di prezzo potrebbe essere dovuto a diversi fattori, a partire proprio dal processore. I tre modelli che faranno parte della gamma Galaxy S25 saranno tutti equipaggiati con il chip più potente: lo Snapdragon 8 Elite. In questo caso i costi di produzione sono chiaramente più alti rispetto a quando Samsung ha alternato l’uso del suo Exynos.

Da non sottovalutare poi la difficoltà che il colosso avrebbe riscontrato nella produzione dei chip a 3 nm. Infine non si può non tenere conto dei materiali premium, con l’utilizzo del titanio per la scocca del Samsung Galaxy S25 Ultra.