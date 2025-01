Recenti indiscrezioni apparse sul web sembrano smentire il destino di Microsoft secondo il quale l’azienda dovrebbe abbandonare le console da salotto e anzi rilanciano quest’ultima nel mondo dei videogiochi, Una nuova voce di corridoio infatti annuncia che la prossima console Xbox sarà denominata Xbox Prime, quest’ultima potrebbe essere lanciata nel 2026, a diffondere questa voce è stato l’account X TheGhostOfHope, già famoso per le indiscrezioni su Call of Duty.

Dubbi su dubbi

Se da un lato abbiamo la forte voce che suggerisce l’arrivo di un nuovo prodotto per il 2026, dall’altro abbiamo il noto giornalista Jez Corden che invece smentisce categoricamente l’esistenza di una nuova Xbox in arrivo per quell’anno, i dubbi dunque non fanno che sommarsi e andare in contrasto con lo storico abbastanza affidabile dell’utente che ha lanciato l’indiscrezione, quest’ultima suffragata dal fatto che il giornalista recentemente non spicca per aver azzeccato molte previsioni negli ultimi periodi.

L’attendibilità della fonte potrebbe essere legata a possibili contatti all’interno di Activision, acquisita da Microsoft recentemente, un lancio per il 2026 rappresenterebbe un arrivo atteso sei anni da parte degli utenti, ricordiamo che attualmente i modelli recenti di Xbox hanno venduto circa 29,64 milioni di unità più o meno la metà rispetto ai 60 milioni di PlayStation 5.

Se confermata questa notizia potrebbe sicuramente rappresentare una nuova fase per il mercato di Microsoft che punterebbe ad accorciare in modo radicale le distanze dalla rivale Sony, l’idea potrebbe essere quella di proporre un hardware più potente in grado di offrire esperienze di gioco di qualità maggiore sia rispetto alla generazione precedente sia rispetto alla controparte di Sony, ovviamente resta da vedere se Microsoft commenterà in via ufficiale queste voci di corridoio, fornendo magari dei dettagli concreti sui piani futuri, sicuramente la cosa certa è che servirà attendere ancora un bel po’ prima di poter sapere qualcosa in più vista anche la delicatezza della tematica.