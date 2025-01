Samsung Galaxy S25 Ultra: l'arma segreta è un nuovo componente interno

Il countdown è partito: diverse persone che attendono con ansia il 22 gennaio per la presentazione ufficiale. Stando a quanto riportato, sono in tanti a desiderare uno dei prossimi Samsung Galaxy S25, con una folta schiera di utenti che propenderà per il modello Ultra. Sarà proprio questo, secondo le indiscrezioni, a dare più soddisfazione per quanto concerne i miglioramenti che implementerà.

Innanzitutto una delle più grandi novità riguarderà il sistema di raffreddamento, nettamente migliorato da Samsung. L’azienda sudcoreana vuole infatti garantire una gestione del calore durante l’uso intensivo impeccabile. Proprio per questo motivo il prossimo Galaxy S25 ultra sarà dotato di una camera di dissipazione più grande rispetto ai modelli precedenti, aumentando l’efficienza di raffreddamento del 42% in più.

Samsung Galaxy S25 ultra: il nuovo sistema di raffreddamento

A presentare un sistema di raffreddamento con camera di vapore per la dissipazione termica, Samsung ci ha pensato già con il suo Galaxy S23 Ultra. Con il modello successivo, attuale top di gamma, ha quasi raddoppiato la dimensione della stessa camera di dissipazione ma questa volta si punta a fare ancora di più. Per il Galaxy S25 Ultra, il colosso sudcoreano punta a fare un ulteriore salto di qualità, rendendo il sistema di raffreddamento ancora più ampio per una gestione termica superiore.

Stando a quanto trapelato, anche gli altri due terminali della gamma S25 riceveranno sensibili migliorie dal punto di vista della dissipazione del calore. Questo permetterà di dissipare in modo più efficace il calore generato dal processore Snapdragon 8 Elite, evitando surriscaldamenti e garantendo prestazioni stabili anche durante sessioni di gaming o carichi di lavoro pesanti.

Si tratterà quindi di un grande passo avanti, soprattutto per la nuova frontiera del mobile gaming che sta prendendo sempre più piede. Manca ormai molto poco alla presentazione, circa 10 giorni, dunque bisogna solo attendere. L’entusiasmo è alle stelle e con grande probabilità Samsung potrà riprendere in mano le redini del gioco del settore smartphone.