Microsoft ha ufficializzato il rilascio di Copilot, il suo assistente basato sull’intelligenza artificiale, per Windows 11. La funzione promette di migliorare la produttività degli utenti, ma potrebbe avere un impatto significativo sull’uso della memoria RAM. L’arrivo di Copilot è parte di una strategia più ampia di Microsoft per integrare l’IA nei sistemi operativi e nei software di uso quotidiano, rivoluzionando l’esperienza utente.

Cosa fa Copilot su Windows 11?

Copilot è progettato per assistere gli utenti in diverse attività, dalla gestione delle impostazioni di sistema alla creazione di contenuti complessi. Attraverso comandi vocali o testuali, il sistema può automatizzare operazioni, rispondere a domande e interagire con altre applicazioni. Questa funzionalità si basa su una versione personalizzata di GPT-4, il modello linguistico sviluppato da OpenAI, e punta a semplificare l’interazione con il PC, trasformandolo in un assistente sempre disponibile.

Tuttavia, una delle principali preoccupazioni legate all’implementazione di Copilot è l’impatto sul consumo di RAM. Test preliminari indicano che la funzione può utilizzare tra i 2 e i 4 GB di memoria durante l’esecuzione, una quantità che potrebbe rappresentare un problema per i dispositivi meno performanti o per chi utilizza applicazioni già molto esigenti in termini di risorse.

Gli esperti raccomandano PC con almeno 16 GB di RAM per un’esperienza fluida, soprattutto in contesti multitasking. Per i sistemi con 8 GB di RAM, l’uso di Copilot potrebbe causare rallentamenti significativi, rendendo necessario l’aggiornamento dell’hardware per sfruttare appieno le potenzialità del nuovo assistente.

Un altro aspetto rilevante è l’integrazione profonda di Copilot con Windows 11. Rispetto a soluzioni IA esterne, come ChatGPT o Google Bard, Copilot può accedere direttamente alle impostazioni di sistema e ai file locali, offrendo risposte e soluzioni più contestualizzate. Ad esempio, può regolare la luminosità dello schermo o suggerire modifiche ai documenti in base al contesto lavorativo.

Per gli utenti con PC di fascia alta, invece, Copilot rappresenta una significativa evoluzione nella produttività e nella facilità d’uso. Tuttavia, per chi utilizza dispositivi meno recenti o con specifiche tecniche limitate, i vantaggi potrebbero essere offuscati dall’aumento dei requisiti di sistema.

Giusto per definire il tutto, possiamo affermare che Copilot su Windows 11 segna un importante passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi operativi. Sebbene le sue funzionalità avanzate offrano notevoli opportunità per migliorare la produttività, gli utenti dovranno tenere conto del maggiore consumo di risorse. Per molti, questo potrebbe tradursi nella necessità di aggiornare l’hardware per beneficiare appieno di questa innovazione.