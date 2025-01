Al CES 2025 di Las Vegas, Mercedes ha presentato una novità che potrebbe cambiare l’esperienza di viaggio in auto di molte persone. Grazie alla collaborazione con Sony Pictures Entertainment e DTS, i modelli dotati dell’ultima generazione del sistema di intrattenimento MBUX offriranno l’accesso al servizio RIDEVU.

Questo sistema consente di vedere film in formato IMAX Enhanced direttamente dall’abitacolo. Trasformando le vetture in vere e proprie sale cinematografiche mobili.

Mercedes: il cinema in auto, una novità non ancora disponibile ovunque

I clienti potranno scegliere tra un’ampia selezione di film di successo. Come “Venom: The Last Dance” e “Spider-Man: No Way Home”, caratterizzati da rapporto d’aspetto esteso e tecnologia DMR di IMAX, per una qualità visiva migliore. L’audio immersivo DTS:X garantisce un’esperienza sonora di alto livello. Ma non si tratta solo di intrattenimento per i passeggeri posteriori. Poiché anche il guidatore, quando l’auto è parcheggiata, potrà accedere ai contenuti. Grazie al servizio RIDEVU, sarà poi possibile acquistare o noleggiare i film direttamente dal sistema dell’auto. Semplificando l’accesso al cinema di alta qualità ovunque ci si trovi.

Ad ogni modo, nonostante l’entusiasmo generato da questa novità, il servizio non sarà immediatamente disponibile in tutti i mercati. Attualmente, RIDEVU è accessibile negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Regno Unito, Irlanda e Germania. Mentre l’Italia e altri Paesi restano in attesa. Quindi l’espansione del servizio in nuove regioni è una possibilità concreta per il futuro.

Al CES2025, Mercedes ha permesso ai visitatori di testare la qualità del sistema IMAX Enhanced a bordo di una Classe E. Dimostrando come l’integrazione tra tecnologia cinematografica e automotive possa offrire un’esperienza unica. Non mancano, però, le critiche. In quanto alcuni temono che queste innovazioni possano distrarre i conducenti, soprattutto in assenza di una guida autonoma completa.

Eppure malgrado i dubbi, Mercedes prosegue nel suo percorso di innovazione. Puntando a rendere i viaggi sempre più confortevoli e interattivi. Insomma con l’introduzione di funzionalità come il cinema in auto, il mondo del settore automobilistico si evolve, andando oltre le tradizionali esigenze di mobilità.