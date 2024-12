La lotta contro la pirateria digitale, nota con il termine “pezzotto“, è entrata in una fase. Quest’ultima si basa ora su una rigida repressione. Non si tratta solo di una questione legata alla legalità del fenomeno. È un atto necessario per tutelare l’etica e l’economia del settore. Da oltre un anno, le forze dell’ordine italiane, con la Guardia di Finanza in prima linea, hanno messo in campo strategie sofisticate. Ciò con lo scopo di colpire non solo chi gestisce le piattaforme illegali, ma anche i consumatori che ne usufruiscono.

Continua la lotta alla pirateria in Italia

Il metodo è semplice, ma efficace. La GdF ha creato una serie di esche digitali che assomigliano a veri e propri siti pirata. Quest’ultimi, in realtà, sono controllati dalle autorità. Chiunque si registri e fornisca i propri dati personali, pensando di accedere a un servizio economico e illecito, finisce invece direttamente nei database delle forze dell’ordine. Da qui, il passo verso una multa salata, fino a 5.000 euro, è breve.

Con tale approccio, ogni mese, migliaia di utenti vengono individuati e sanzionati. L’obiettivo è scoraggiare ulteriori adesioni al fenomeno. Gli esperti stimano che sanzionare almeno 10.000 utenti al mese potrebbe destabilizzare l’intero sistema. Generando un effetto a cascata che ridurrebbe drasticamente il numero di clienti e i profitti delle reti di pirateria.

Il danno economico causato dal “pezzotto” è impressionante. Solo nel settore calcistico, si registra una perdita pari a circa 300 milioni di euro ogni anno. Questi soldi, sottratti agli operatori legittimi come Sky, Dazn e le società sportive, rallentano l’innovazione. Inoltre, penalizzano gli investimenti e mettono a rischio l’intero ecosistema economico dello streaming calcistico. La repressione del “pezzotto” non è solo una questione di sanzioni. È una battaglia culturale e tecnologica che mira a educare i consumatori sull’importanza di rispettare le regole. Inoltre, punta a smantellare un sistema che prospera a scapito della legalità e dell’etica.