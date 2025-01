Samsung Galaxy S25: gli sfondi ufficiali sono già disponibili | DOWNLOAD

Il 22 gennaio si avvicina a grandi falcate in quanto mancano solo 10 giorni. Ciò vuol dire che la nuova linea Samsung Galaxy S25 sta per arrivare ufficialmente. In molti tra gli utenti e gli appassionati di tecnologia non stanno più nella pelle in quanto sono già diversi mesi che si ripercuotono sul web varie indiscrezioni condite da ipotesi più o meno plausibili.

Oltre ai tanti aggiornamenti che sono arrivati riguardo alle specifiche e al design dei tre dispositivi della gamma, oggi c’è una novità: sono trapelati sul web gli sfondi ufficiali.

Gli sfondi ufficiali dei Samsung Galaxy S25 sono già disponibili

1 su 2

In attesa dell’evento Galaxy Unpacked di Samsung, ecco che gli sfondi dei nuovi smartphone sono già comparsi sul web. Il tutto è accaduto come sempre ad opera dei soliti leaker super informati che non hanno esitato a pubblicare il tutto su X (ex Twitter).

Sono due le varianti di colore: uno chiaro e uno scuro, entrambi con un design astratto minimalista che richiama l’estetica tipica di Samsung.

Sebbene possano sembrare un dettaglio minore, questi sfondi sono spesso parte dell’identità visiva di un nuovo dispositivo e rappresentano un’anteprima dello stile che Samsung intende adottare per la nuova generazione di smartphone.

Come scaricare gli sfondi del Galaxy S25

Scaricare entrambi gli sfondi è davvero molto semplice. Bisogna solo cliccare con il tasto destro del mouse o tenere premuto col dito: a quel punto sarà necessario scegliere “Salva immagine con nome“. Le due versioni, chiara e scura, possono essere applicate su qualsiasi smartphone per anticipare l’estetica della serie S25.

In questo modo, magari per esorcizzare l’attesa, potrete già impostare i nuovi sfondi sui vostri attuali Galaxy. Si tratta forse del metodo meno “doloroso” per arrivare alla presentazione ufficiale senza trepidazione. Detto ciò, non resta dunque che aspettare e nutrirsi delle tante indiscrezioni che il web ha prodotto in queste settimane.