Le prime immagini del Samsung Galaxy S25 Ultra sono emerse online, rivelando dettagli significativi sul design del prossimo top di gamma della serie Galaxy. L’azienda sembra puntare su un’estetica più moderna e squadrata, con cornici estremamente sottili che migliorano l’immersività dello schermo.

Cornici ridotte al minimo e un design più squadrato

Le immagini trapelate mostrano un dispositivo con un display quasi privo di bordi, grazie a cornici ultra sottili che accentuano il carattere premium dello smartphone. Questo miglioramento renderà il Galaxy S25 Ultra uno dei dispositivi con il rapporto schermo-corpo più alto sul mercato.

Oltre alle cornici sottili, il dispositivo adotta un design più squadrato rispetto al Galaxy S24 Ultra. Gli angoli meno arrotondati richiamano l’estetica dei modelli Galaxy Note, suggerendo che Samsung stia cercando di unire elementi di design classici e moderni per offrire un dispositivo elegante e funzionale.

Il Galaxy S25 Ultra sarà probabilmente dotato di un display AMOLED Dynamic 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e un refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Il pannello supporterà HDR10+ e una luminosità massima record, pensata per garantire visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

La scocca sarà realizzata in vetro e alluminio rinforzati, con un trattamento opaco per ridurre le impronte e migliorare il grip. Samsung potrebbe introdurre una nuova generazione di Gorilla Glass per proteggere lo schermo e il retro del dispositivo da graffi e urti.

Il modulo fotografico posteriore manterrà una disposizione simile a quella del Galaxy S24 Ultra, ma con sensori aggiornati. Si prevede una fotocamera principale da 200 MP, accompagnata da:

Un sensore ultra-grandangolare da 12 MP;

Due teleobiettivi: uno con zoom ottico 3x e un periscopico con zoom 10x;

Miglioramenti significativi alla stabilizzazione e alla fotografia notturna, grazie all’uso di un nuovo ISP (Image Signal Processor) ottimizzato.

Il Galaxy S25 Ultra sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy una versione ottimizzata del processore Qualcomm esclusiva per i dispositivi del marchio sudcoreano. Si prevede l’integrazione di 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di memoria interna UFS 4.0, garantendo prestazioni al top per qualsiasi utilizzo.

La batteria da 5.500 mAh supporterà una ricarica rapida migliorata e la ricarica wireless inversa, rendendo il dispositivo versatile anche per alimentare altri gadget.

Il Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbe essere presentato ufficialmente durante l’evento Unpacked previsto per il primo trimestre del 2025, precisamente il 22 gennaio. Il prezzo non è ancora stato confermato, ma si prevede che sarà in linea con quello del suo predecessore, intorno ai 1.300-1.400 euro.