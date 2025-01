Novità molto interessante: Battery Lock può essere attivata e disattivata tramite diverse chiavi digitali utilizzate anche contemporaneamente. Il produttore tedesco, infatti, menziona a tal proposito lo smartphone con l’app eBike Flow, oltre ai display Kiox 300 o Kiox 500. Queste chiavi digitali vengono gestite in modo flessibile e consentono ad esempio di sbloccare la batteria della propria ebike nel caso in cui il si desideri condividere il mezzo con chiunque.

Ecco ciò che sappiamo

La nuovissima funzionalità messa in risalto da Bosch è compatibile con tutte le batterie e funziona anche con DualBatteries e PowerMore 250 Range Extender. Secondo Gregor Dasbach, Responsabile del Digital Business di Bosch eBike Systems, di seguito il virgolettato:

“La batteria è uno dei componenti più preziosi di una eBike. Con Battery Lock, si potrà usufruire di una nuova funzione di sicurezza intelligente che aiuterà i possessori di eBike a proteggerla al meglio e a parcheggiarla con maggiore tranquillità. Ampliando la nostra gamma di protezione digitale da furto, facciamo un ulteriore passo avanti verso la nostra vision, ovvero garantire che in futuro nessuna eBike con sistema Bosch venga rubata”.

Bosch ricorda che le batterie rimovibili come le PowerTube e PowerPack sono protette meccanicamente da un lucchetto, mentre Battery Lock offre una protezione a livello digitale. Il sistema prevede che, quando la funzione è attivata nell’app eBike Flow, la batteria si blocchi in automatico quando la bici elettrica viene spenta.

Inoltre, se una batteria bloccata viene rimossa e inserita in un’altra ebike con sistema intelligente, la tecnologia di protezione disattiva in automatico il supporto del motore alla pedalata, rendendo di fatto la bicicletta inutilizzabile. Secondo Bosch, questo aspetto fungerà da deterrente per quanti rubano le batterie al fine di rivenderle. La funzione Battery Lock sarà disponibile a partire dalla prossima estate come parte dell’abbonamento a Flow+ e sarà installabile mediante un aggiornamento OTA dell’app eBike Flow. Dei cambiamenti davvero notevole ed impattanti, che aprono ad un futuro roseo.