Se con l’inizio del nuovo anno avete intenzione di cambiare la promozione presente sul vostro numero di cellulare, ovviamente questo è uno dei momenti migliori per farlo dal momento che i provider telefonici stanno aggiornando i loro cataloghi di offerte, inserendo nuove possibilità pensate per accontentare le esigenze di tutti i consumatori.

Tra questi ultimi, un nome che spicca è sicuramente quello di Kena mobile, l’operatore vestito di giallo infatti si occupa di tenere il proprio catalogo di offerte sempre aggiornato in modo da offrire tutto il necessario per un’esperienza soddisfacente per i propri clienti, con l’inizio dell’anno ovviamente il provider non ha mancato di mettere a disposizione qualcosa di nuovo, ecco infatti che ha lanciato una promozione che ha meno di cinque euro al mese vi permette di avere una formula tutto incluso davvero conveniente, vediamola insieme.

Kena Mobile offre tutto

La promozione in questione garantisce a chi decide di attivarla ben 100 GB di traffico dati in 4G con minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, il prezzo mensile corrisponde a 4,99 € al mese e in base alle condizioni d’uso della promozione, questo includerà l’attivazione, la Sim, la consegna è il primo mese dell’offerta, la rete Internet utilizzata è quella TIM fino a 60 Mbps.

La promozione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da uno dei seguenti operatori telefonici virtuali: ILIAD, POSTE MOBILE, TISCALI, LYCAMOBILE, COOPVOCE, FASTWEB MOBILE, 1 MOBILE, 2APPY, CHINA MOBILE, DAILY TELECOM, DIGI MOBILE, ELIMOBILE, ENGAN MOBILE, FEDER MOBILE, GREEN, INTERMATICA, ITALIA POWER, NETVALUE, NOITEL, NOVA, NEXTUS, NTMOBILE, OPTIMA, OVUNQUE, PLINTRON, PROFESSIONAL LINK, RABONA MOBILE, SPUSU, TELMEKON, WELCOME ITALIA, WINGS MOBILE, WITHU.

Se siete interessati tutto ciò che serve è recarsi sul sito ufficiale di Kena Mobile per poi effettuare l’attivazione online della promo utilizzando i vostri dati, dopodiché una volta ricevuta la SIM potrete godere dell’esperienza Kena, attenti perchè la promo scadrà tra meno di 4 giorni.