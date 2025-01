Apple iPhone 16 Pro rappresenta il giusto compromesso per coloro che vogliono accedere alla nuova lineup dell’azienda di Cupertino, ma allo stesso tempo non sono disposti ad investire cifre troppo elevate nell’acquisto, o comunque non sono interessati ad un device di grandi dimensioni, come appunto è l’iPhone 16 Pro Max.

Lo smartphone esteticamente parlando rientra perfettamente nella media, essendo un device con dimensioni di 149,6 x 71,5 x 8,25 millimetri di spessore, ed un peso che si aggira attorno ai 199 grammi. Il processore è l’ultimo in commercio, parliamo a tutti gli effetti di Apple A18 Pro, con epta-core con frequenza di clock che raggiunge i 3,78Ghz, affiancato da una configurazione che prevede per la prima volta 8GB di RAM ed una memoria interna, nella nostra versione, di 256GB. Da notare che quest’ultima non può essere incrementata in fase di utilizzo, data l’assenza dello slot per la microSD.

Scoprite subito i codici sconto Amazon gratis che vi aspettano in esclusiva assoluta sul canale Telegram dedicato disponibile a questo link.

Apple iPhone 16 Pro: che promozione su Amazon

Il prodotto in questione ha un listino iniziale di 1369 euro, per quanto riguarda la variante appunto con 256GB di memoria interna, che risulta essere scontata del 9% da parte di Amazon, scendendo così all’incirca di 120 euro, per arrivare ad un valore finale di 1251,99 euro. Scopritelo subito a questo link.

Prima di procedere all’acquisto, è bene ricordare che lo smartphone non dispone più dell’ingresso lighting, a partire dall’iPhone 15, l’azienda è stata costretta ad abbandonare il connettore proprietario per abbracciare la USB-C, come da normativa UE. Allo stesso modo, all’interno della confezione non è presente l’alimentatore da parete, bensì sono inclusi solamente lo smartphone ed il cavo di ricarica.

Eccellente è il comparto fotografico, con ben 3 sensori nella parte posteriore: principale da 48 megapixel, ottimo per realizzare scatti a 8000 x 6000 pixel, ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche un zoom ottico 5X da 48 megapixel.