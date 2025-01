Se siete in possesso di uno smartphone 5G, ma la vostra promozione vi offre solo la possibilità di utilizzare la connettività 4G e avete intenzione di sostituirla con una più aggiornata sicuramente un’opzione da prendere in considerazione è rappresentata dal provider telefonico vestito di viola o mobile, il provider in questione infatti ha recentemente aggiornato il proprio catalogo di offerte, attivando anche la connettività di ultima generazione di default all’interno delle sue promozioni più ricche, ciò ovviamente è legato al desiderio dell’operatore di restare competitivo dal molti livelli, per potersi ritagliare una fetta di mercato tutta sua.

Sul sito ufficiale dell’operatore, dunque sono presenti delle promozioni variegate e stratificate per accontentare tutti gli utenti tra le quali ne spicca una dotata di connettività 5G ad un prezzo decisamente competitivo, vediamola insieme.

Tutto incluso

La promozione in questione include ad un prezzo di 9,99 € al mese ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G abbinati a minuti ed SMS illimitati, perciò tutti i numeri nazionali, per sottoscriverla tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale dell’operatore in questione e accedere alla pagina dedicata a quest’ultima, l’unico dettaglio a cui dovete prestare attenzione è un requisito d’accesso ad un costo di attivazione agevolato che ammonta a 2,99 € ma solo per coloro che effettuano lo portabilità da specifici operatori virtuali citati all’interno di un elenco presente nella pagina della promozione, tale costo di attivazione include anche il costo della Sim e della sua Spedizione.

In caso contrario, il costo salirà a 29,90 € rendendo di fatto la promozione decisamente meno conveniente, dunque prima di procedere assicuratevi di rispettare tale requisito onde evitare di trovarvi brutte sorprese e costi decisamente importanti da sostenere, la promozione in questione attualmente risulta essere una delle più convenienti presenti sul mercato in grado di offrire anche la connettività 5G attiva di default.