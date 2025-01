Un risparmio che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere investe direttamente il Google Pixel 9 Pro, smartphone di fascia altissima che oggi va a costare addirittura 270 euro in emno rispetto al suo listino iniziale, garantendo così al consumatore la possibilità di accedervi su Amazon, senza particolari preoccupazioni o pensieri.

Alla base del prodotto troviamo il Google Tensor di nuova generazioe, un SoC octa-core con frequenza di clock che può raggiungere addirittura i 3,1GHz, con la GPU Mali-G715 MC7, affiancato a sua volta da 16GB di RAM ed una memoria interna che riesce ad estendersi fino a 128GB. Come nel caso degli iPhone, anche con questo smartphone la suddetta non è espandibile, ciò sta a significare che non presenta lo slot per la microSD, restando fissa per tutta la vita dello smartphone stesso.

Google Pixel 9 Pro: un’offerta da non credere su Amazon

Il risparmio che Amazon ha deciso di “regalare” ai consumatori sull’acquisto di Google Pixel 9 Pro è davvero speciale, infatti non sarà necessario versare il complessivo del listino iniziale di 1099 euro, ma l’utente si appresta a poter godere di uno sconto di 270 euro, così da poterlo acquistare con un esborso finale di soli 829 euro (sconto effettivo del 25%). Collegatevi qui per l’acquisto.

Come potete immaginare, anche dai modelli precedenti, Google Pixel 9 Pro non dispone di un display particolarmente grande, infatti raggiunge solamente 6,3 pollici, con risoluzione di 1280 x 2856 pixel, trattasi comunque di un LTPO OLED con densità di 495 ppi, protezione Gorilla Glass Victus 2, e soprattutto un refresh rate a 120Hz. Il comparto fotografico è invece composto da 3 sensori nella parte posteriore: principale da 50 megapixel, seguito a ruota da ultragrandangolare che si ferma a 48 megapixel, per completare il trittico con un teleobiettivo da 48 megapixel, che rende l’esperienza ancora più versatile.