Samsung Galaxy S26 Ultra avrà una caratteristica unica: batterà tutti

Gli utenti attendono con ansia il prossimo 22 gennaio per la presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S25. Nel frattempo stanno cominciando a girare in rete delle indiscrezioni sui prossimi terminali del colosso sudcoreano. Esatto, si sta già parlando dei Galaxy S26, più in particolare del modello Ultra. Stando a quanto riportato, questo dovrebbe rivoluzionare l’ambito telefonico mobile portando sulla scena un display super luminoso e altamente efficiente dal punto di vista energetico.

Nuova tecnologia OLED per il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra

A rendere unico il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra, sarà il suo pannello OLED. Questo verrà, secondo le fonti, progettato con una tecnologia innovativa chiamata Color Filter on Encapsulation (CoE). In realtà non è totalmente nuova: a mostrarla era stato già il pieghevole Galaxy Z Fold 3, ma Samsung ha preferito non portare mai questa tecnologia sui suoi Galaxy S.

Questa tecnologia sostituisce le classiche piastre polarizzanti degli OLED con filtri colorati e introduce un Pixel Define Layer (PDL) di colore nero, in sostituzione al tradizionale strato arancione. La novità comporta l’utilizzo di un materiale nero tra i sub-pixel rosso, verde e blu, riducendo la dispersione della luce e migliorando l’efficienza energetica complessiva del display.

In pratica, il pannello risulterebbe più sottile e capace di trasmettere più luce, portando a una luminosità superiore e un minor consumo energetico.

Luminosità da record e anche una migliore autonomia

Attualmente, il Galaxy S24 Ultra offre un picco di luminosità di 2.600 nit, mentre per il prossimo S25 Ultra ci si aspetta un incremento fino a 3.000 nit. Con la nuova tecnologia CoE, Samsung potrebbe puntare ancora più in alto con il Galaxy S26 Ultra, superando questa soglia o, in alternativa, mantenendo gli stessi valori ma concentrandosi su una migliore efficienza energetica. L’attesa dunque è tanta, ma non bisogna dimenticare che da qui alla prossima gamma S26, c’è ancora una line-up S25 di mezzo. L’appuntamento è per il 22 gennaio.