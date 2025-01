CoopVoce: torna ufficialmente la promo da 4,90€ al mese

Tra tutti i gestori leader in assoluto nel mondo della telefonia mobile si afferma anche durante il 2025 CoopVoce. I provider virtuali hanno preso il sopravvento su tutti gli altri e proprio quello di Coop risulta uno dei migliori in assoluto. Stando a quanto riportato, è tornata un’offerta molto vantaggiosa per chi non ama avere troppi contenuti e allo stesso tempo vuole risparmiare. Si tratta della EVO 20, soluzione che include tutto al suo interno per pochi euro mensili.

CoopVoce: la EVO 20 è tornata con tutte le sue soluzioni e a soli 4,90€ al mese

Stando a quanto visto ufficialmente sul sito ufficiale di CoopVoce e ritornata alla migliore offerta degli ultimi tempi per chi ama pochi contenuti. La EVO 20 è di nuovo in corsa con il suo prezzo ottimo.

La nuova EVO 20 di CoopVoce offre un pacchetto completo a un prezzo molto competitivo:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 1000 SMS inclusi ogni mese;

inclusi ogni mese; 20 GB di traffico dati in 4G per navigare in tutta Italia;

di traffico dati in per navigare in tutta Italia; Costo mensile fisso di 4,90 € per sempre.

L’aspetto interessante di questa promozione è la garanzia del prezzo bloccato, senza aumenti nel tempo, elemento sempre più raro nel mercato delle offerte mobili.

Attivazione gratuita per chi sceglie EVO 20

Chi attiva l’offerta entro il 5 febbraio 2024 potrà usufruire dell’attivazione gratuita, senza costi nascosti o spese extra.

EVO 20 è pensata per chi non ha bisogno di un’elevata quantità di GIGA mensili, ma cerca comunque un piano affidabile per le esigenze quotidiane come messaggiare, navigare e chiamare senza limiti.

CoopVoce punta sulla trasparenza e sull’assenza di vincoli o costi nascosti, rendendo questa offerta ideale per chi desidera un piano semplice e senza sorprese.

Con minuti illimitati, 1000 SMS e 20 GB in 4G a 4,90 € al mese per sempre, EVO 20 si distingue nel panorama delle offerte mobili, garantendo un ottimo compromesso tra servizi inclusi e costo mensile.