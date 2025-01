Very Mobile vi regala l'offerta con 150 GB in 5G gratis, ecco come

Very Mobile ha presentato una nuova offerta che punta ad attirare clienti con un pacchetto completo e un prezzo fisso. All’interno di questa offerta mobile c’è davvero tutto, a partire dai giga per navigare sul web fino ad arrivare ai minuti che tutti desiderano. Ovviamente quello che attira di più è il prezzo mensile, estremamente basso e soprattutto e si comincia a pagare dopo due mesi. Le prime due mensilità infatti sono offerte gratis da Very Mobile.

Possono accedere a questa promo solo coloro che arrivano da Iliad o da tutti gli altri operatori virtuali. La possibilità di navigare in 5G senza costi aggiuntivi rende l’offerta ideale per chi cerca velocità e una connessione stabile per lo streaming, i download e le videochiamate.

Cosa prevede l’offerta Very Mobile ogni mese

L’offerta Very Mobile comprende il meglio e per un prezzo bassissimo. Ecco il resoconto:

150 GB al mese con navigazione in 5G ;

con navigazione in ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati verso tutti;

verso tutti; 2 mesi gratuiti per chi attiva la promo entro il 20 gennaio 2025 ;

per chi attiva la promo entro il ; Prezzo bloccato a 5,99 euro al mese per sempre.

L’attivazione può essere completata online con pochi passaggi e senza costi nascosti. È tutto molto più semplice del previsto, per cui non ci sono trabocchetti.

Come si attiva l’offerta Very Mobile rapidamente

Per sottoscrivere l’offerta, è necessario richiedere la portabilità del numero da Iliad o un altro operatore virtuale. L’attivazione avviene in modo semplice:

Accesso al sito ufficiale di Very Mobile ;

; Scelta dell’offerta con 150 GB in 5G;

Portabilità del numero completata online o nei punti vendita.

Il prezzo mensile di 5,99 euro è garantito senza modifiche future, offrendo trasparenza e stabilità.

Con 150 GB mensili e l’accesso al 5G, Very Mobile si propone come una delle offerte più convenienti del momento, combinando un ampio pacchetto dati con costi contenuti e un supporto di rete performante.