Cosa fanno i player con la propria console dopo una lunga sessione di gioco? La spengono direttamente o la mettono in “modalità riposo”? Sony ha cercato di rispondere a questa domanda con un sondaggio sui possessori di PlayStation 5, e i risultati sono piuttosto sorprendenti: solo il 50% degli utenti utilizza la “modalità riposo”, una funzione che consente di riprendere il gioco esattamente dal punto in cui ci si era fermati. Di contro, gli altri preferiscono spegnere completamente la console, ovviamente.

Ecco cosa sappiamo nello specifico

Secondo Gory Gasaway di Sony Interactive Entertainment, l’azienda si aspettava che la modalità riposo fosse molto più diffusa:

“Pensavamo che la maggior parte delle persone usasse questa funzione, ma i dati ci hanno sorpreso: è quasi un perfetto 50/50”.

Questa scelta, però, influisce anche sull’esperienza di avvio. Negli USA, chi spegne del tutto PS5 vede al riaccendersi la schermata “Esplora”, mentre nel resto del mondo appare il menù dell’ultimo gioco giocato.

La scelta di spegnere completamente la console è legata a motivi sia pratici che culturali. In alcune aree del mondo, le interruzioni di corrente sono frequenti, e il rischio di danneggiare l’hardware potrebbe spingere gli utenti a preferire lo spegnimento totale. Poi, chi non è abituato a gestire dispositivi in modalità standby potrebbe non sfruttarne le potenzialità, oppure semplicemente desidera incidere il meno possibile sulla bolletta.

C’è da dire che Sony punta da tempo a ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti, migliorando l’efficienza energetica di PS5 con gli aggiornamenti e limitando il consumo in modalità riposo. La console include funzioni utili come lo spegnimento automatico dopo un periodo di inattività e opzioni per personalizzare la modalità riposo, ad esempio scegliendo se consentire o meno il download automatico degli aggiornamenti.

Insomma, anche se la modalità riposo è comoda, molti giocatori preferiscono ancora spegnere tutto. Un sondaggio con risultato sorprendenti, ma forse non troppo visto l’andamento di questa funzionalità negli ultimi anni, già dal modello precedente, la PS4.