Sony PS5 è la console del momento, il prodotto che tutti vogliono e che finalmente possono avere, sia in parte per la possibilità di godere delle nuove scorte a disposizione, ma anche per i prezzi fortemente ribassati, anche grazie agli sconti che Amazon ha indiscutibilmente deciso di mettere a disposizione di tutti.

Al momento attuale sul mercato esistono diverse varianti dello stesso prodotto, nel nostro caso vi parliamo della possibilità di avere la versione classica, ora in formato slim (data l’assenza della vendita della generazione originaria, commercializzata dal 2020), con incluso un joystick e Cobalt Star di Fortnite. Si tratta dell’edizione digitale, ciò sta a significare che non è presente il lettore ottico per i dischi, ma sarà possibile solamente scaricare i giochi direttamente sulla console, fruendone appunto in digitale e non in “fisico”.

Sony PS5: il suo prezzo è ridicolo su Amazon

La promozione che Amazon ha deciso di applicare per tutti gli utenti che vorranno acquistare la Sony PS5 è davvero interessante, infatti il prezzo consigliato di 449 euro risulta essere ridotto di circa 40 euro, fino a scendere al valore finale di soli 413,90 euro, con uno sconto effettivo dell’8%. L’acquisto lo potete completare al seguente link.

Ciò che contraddistingue Sony PS5 dalla rivale diretta, la Xbox Series X, è sicuramente la presenza del cosiddetto Sony DualSense, il controller rivoluzionario che punta appunto a rivoluzionare completamente l’esperienza degli utenti. I suoi punti di forza sono sostanzialmente due: feedback aptico e grilletti adattivi. Nel primo caso parliamo della possibilità di utilizzare la vibrazione in base alle proprie esigenze, così da garantire un’esperienza ancora più immersiva, con i grilletti adattivi invece gli utenti possono “sentire” un arco tendersi, differenze tra i vari grilletti e similari.