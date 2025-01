Accanto a OnePlus 13 e 13 R, lanciati in Italia ieri, potrebbe esserci un ulteriore modello. Alle recenti indiscrezioni, infatti, si aggiungono ora quelli su OnePlus 13 Mini. Lo spiffero arriva dalla Cina, e nello specifico dal noto leakerDigital Chat Station, che anticipa come pure OnePlus avrebbe intenzione di lanciare uno smartphone compatto nel 2025: il dispositivo, in sostanza, dovrebbe essere la versione targata OnePlus di Oppo Find X8 Mini, ma con almeno una differenza importante sotto la scocca.

Ecco ciò che sappiamo nello specifico

Ad ogni modo, anche su OnePlus 13 Mini dovremmo trovare un display LTPO OLED da 6,31 pollici con risoluzione di 1,5K e cornici sottili, con frame in metallo e corpo del dispositivo in vetro. Sotto la scocca di OnePlus 13 Mini a quanto pare ci sarà il SoC Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, mentre su Find X8 Mini si dice troveremo il Dimensity 9400 di MediaTek.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, le indiscrezioni parlano di un sensore principale IMX906 di Sony da 50 MP, uno ultrawide da 8 MP e un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3x. Secondo la ricostruzione di Digital Chat Station, e come deducibile in fondo dalla presunta scheda tecnica di alto profilo, il compatto di OnePlus non dovrebbe essere economico, ma anzi occupare la fascia alta del mercato.

