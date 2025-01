Zeekr 007 GT: l’elettrica shooting brake punta a conquistare il mercato

Zeekr ha svelato la 007 GT, una nuova shooting brake derivata dalla berlina 007. Questa vettura, dal design dinamico e innovativo, promette di alzare il livello tra le auto elettriche di lusso. Il lancio è atteso nel secondo trimestre del 2025, con un debutto iniziale in Cina. La Zeekr 007 GT si distingue per il posteriore slanciato e sportivo. Il frontale, identico alla berlina, mantiene il design elegante e futuristico. Di lato, la linea del tetto culmina in uno spoiler, mentre i fari posteriori a tutta larghezza sottolineano il carattere moderno. Un mix perfetto di stile e aerodinamica.

Prestazioni e autonomia: cosa aspettarsi dalla Zeekr 007 GT?

La piattaforma avanzata della Zeekr 007 GT offre prestazioni straordinarie. La variante a trazione posteriore dispone di un motore da 310 kW, ideale per chi cerca efficienza e velocità. Per chi desidera il massimo, la versione a trazione integrale eroga una potenza totale di 475 kW. Prestazioni di livello superiore per una shooting brake elettrica. L’architettura a 800 V permette ricariche ultra rapide. Bastano 15 minuti per recuperare fino a 500 km di autonomia con colonnine HPC. Disponibili due opzioni di batteria: una da 75 kWh (LFP) e una da 100 kWh (NMC). L’autonomia, secondo il ciclo CLTC, varia da 616 km a 870 km. La Zeekr 007 GT integra tecnologie all’avanguardia, come sistemi di guida assistita di livello 2+ e interni raffinati. L’abitacolo, progettato per il massimo comfort, offre materiali premium e un ampio schermo touch per l’infotainment. La connettività 5G e aggiornamenti over-the-air garantiranno personalizzazione in ogni istante.

Zeekr punta in realtà al mercato globale, ma inizialmente la 007 GT sarà venduta solo in Cina. Il prezzo di partenza è di 209.900 yuan (circa 27.700 euro). In seguito, il modello sarà commercializzato anche al di fuori della Cina con il nome Zeekr 7 GT. Questa nuova shooting brake non è solo un’auto elettrica, ma vera e propria innovazione applicata alle quattro ruote. Riuscirà a soddisfare le aspettative degli automobilisti più esigenti? Con il suo mix di prestazioni, autonomia e design, Zeekr sembra pronta a rivoluzionare il segmento delle shooting brake elettriche.