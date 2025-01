Skoda Enyaq Restyling: innovazione ed efficienza per il SUV elettrico

La Skoda Enyaq si rinnova completamente, introducendo il linguaggio stilistico “Modern Solid”. Il frontale ridisegnato, con la Tech-Deck Face nero lucido, conferisce un aspetto futuristico e moderno. Scompare il logo sul cofano, sostituito dal lettering “SKODA”. Le unità luminose a LED e la nuova Light Band esaltano la personalità del veicolo. Le proporzioni rimangono generose: 4.658 mm di lunghezza e un bagagliaio che arriva fino a 1.710 litri. L’aerodinamica è stata ottimizzata, raggiungendo un coefficiente di resistenza di 0,245.

Dettagli esclusivi, come i cerchi da 19 a 21 pollici e la nuova vernice Olibo Green, arricchiscono ulteriormente l’estetica dell’accattivante modello Skoda. Anche gli interni sono stati ripensati. Spiccano lo schermo centrale da 13 pollici e l’head-up display con realtà aumentata. I materiali sostenibili e le Design Selection offrono eleganza e personalizzazione. Tecnologia e comfort sono protagonisti, con funzionalità avanzate come il Climatronic a 3 zone e il sistema KESSY Advanced per l’apertura automatica.

Prestazioni ed efficienza migliorate per il SUV Skoda

La Skoda Enyaq si presenta in tre varianti: 60, 85 e 85x. Le motorizzazioni garantiscono prestazioni brillanti. La versione base eroga 150 kW e offre un’autonomia fino a 446 km. Salendo di livello, la Enyaq 85 raggiunge i 210 kW, con un’autonomia massima di 596 km. Al top troviamo la 85x con trazione integrale e 549 km di percorrenza. La ricarica è rapida ed efficiente. Con corrente continua, il modello base raggiunge l’80% in soli 24 minuti. La batteria più grande supporta potenze fino a 175 kW, riducendo così i tempi di attesa di molto.

La sicurezza è un altro punto al centro del progetto. Nuovi ADAS, come il Predictive Adaptive Cruise Control e il Traffic Jam Assist, migliorano poi la protezione attiva per chi è in auto e fuori. Il Front Assist ora include funzionalità avanzate per evitare collisioni con pedoni e ciclisti. Con questo restyling, la Skoda Enyaq combina design innovativo, autonomia eccezionale e tecnologia avanzata, consolidandosi come punto di riferimento tra i SUV elettrici.