PosteMobile, il servizio telefonico di Poste Italiane, propone soluzioni convenienti per privati, professionisti e aziende, con tariffe e vantaggi inclusi. Una delle offerte più popolari del momento è la “Creami EXTRA WOW 300”. Quest’ ultima garantisce 300GB in 4G+, chiamate e SMS illimitati, il tutto a soli €11,99 al mese. Tale offerta è attivabile online con un costo iniziale di 10€ per la SIM e 15€ per la prima ricarica, che include il primo canone mensile. La rete 4G+ di Vodafone supporta una navigazione fino a 300Mbps.

Assicurando velocità elevate e una copertura che raggiunge oltre il 99% della popolazione italiana. Tutto ciò contribuisce a rendere PosteMobile una scelta ideale per chi cerca una connessione stabile e rapida senza compromessi.

PosteMobile: gestione facile e assistenza continua tramite app

Ma non è solo la velocità a distinguere PosteMobile. In quanto l’offerta include anche una serie di servizi utili senza costi aggiuntivi. Come, ad esempio, l’ opzione “Ti cerco”, “Richiama ora”, il controllo del credito residuo tramite il numero 401212 e l’avviso di chiamata. In più, è possibile condividere la connessione internet con altri dispositivi grazie al servizio Hotspot. Grazie a cui è possibile usare i propri giga senza alcun sovrapprezzo. Si tratta di un’ottima opportunità. Soprattutto per chi desidera restare connesso anche mentre è in movimento. È importante ricordare però che se l’offerta non viene rinnovata, si applicano tariffe extra per chiamate, SMS e traffico dati. I costi a consumo sono di 18 centesimi al minuto per le chiamate. Mentre si parla di 12cent. per ogni SMS inviato e 2€ al giorno per ogni 500MB di navigazione, se non si è attivi nel rinnovo.

Per rendere ancora più semplice la gestione delle offerte, PosteMobile offre l’app Postepay, disponibile per dispositivi Android e iOS. Grazie a questa applicazione, i clienti possono facilmente controllare il credito residuo. Oltre che rinnovare l’offerta e verificare tutte le informazioni relative al proprio piano tariffario. L’applicazione è estremamente intuitiva. Essa permette di svolgere tutte le operazioni direttamente dal proprio smartphone. Senza dunque la necessità di andare in ufficio postale o chiamare l’assistenza. In più, il supporto clienti è attivo h24, 7 giorni su 7, offrendo assistenza a privati, professionisti e aziende in qualsiasi momento.

Insomma, con l’ulteriore vantaggio della possibilità di attivare facilmente il servizio online, PosteMobile si conferma come una delle opzioni più complete e convenienti per chi cerca soluzioni di telefonia mobile economiche e performanti. L’affidabilità della rete Vodafone, unita ai numerosi servizi aggiuntivi, rende questa soluzione particolarmente interessante.