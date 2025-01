La famiglia iPhone 17 potrebbe introdurre un importante cambiamento estetico per Apple. L’azienda di Cupertino sta valutando l’introduzione di un rinnovato comparto fotografico posteriore con una disposizione inedita delle ottiche.

Con il lancio di iPhone 16, il marchio della mela ha modificato l’isola che ospita le ottiche passando da una soluzione quadrata ad una ovale. Tuttavia, con i modelli di prossima generazione, Apple potrebbe osare maggiormente e ridisegnare profondamente le linee della scocca posteriore.

La nuova soluzione è stata avvistata in una linea di montaggio dedicata a iPhone 17 Pro ma non è chiaro se si tratti di una soluzione definitiva o di uno dei prototipi. La scocca posteriore presenta un comparto fotografico che si sviluppa completamente in orizzontale e corre per tutta la larghezza dello smartphone.

Apple potrebbe modificare profondamente la disposizione delle ottiche posteriori di iPhone 17 avvicinandosi allo stile dei Google Pixel

Ad un primo sguardo, la nuova disposizione potrebbe ricordare quella utilizzata da Google per gli smartphone della linea Pixel. Nonostante il posizionamento inedito che lascia presagire cambiamenti più profondi, il noto Digital Chat Station (DCS) ha rilasciato alcune notizie non propriamente piacevoli.

Secondo le sue fonti, il prossimo flagship di Apple manterrà le stesse ottiche utilizzate per iPhone 16 Pro. Non ci saranno cambiamenti rispetto al sensore principale da 48 megapixel, al sensore ultrawide da 48 megapixel e alla lente periscopica da 48 megapixel utilizzati sulla scorsa generazione. Tuttavia, sembra che potrebbero esserci novità per la fotocamera frontale che passerà da 12 a 24 MP.

Ci aspettiamo importanti cambiamenti al software di scatto per poter migliorare le prestazioni fotografiche nonostante l’hardware invariato. In ogni caso, consigliamo di prendere queste informazioni esclusivamente come indiscrezioni in quanto provenienti da fonti non verificate.

L’unica certezza a riguardo si potrà avere verso settembre 2025, periodo in cui è previsto il devutto della nuova famiglia di flagship. Non resta che attendere maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.