Tesla compie un ulteriore passo avanti nella tecnologia delle batterie LFP (litio-ferro-fosfato), migliorandone la ricarica in condizioni climatiche difficili. Il problema della riduzione di efficienza durante i mesi più freddi è noto ai possessori di veicoli elettrici. Ma la casa californiana ha sviluppato un sistema innovativo che promette di superare questo limite. La novità consiste in una tecnologia che riscalda le celle della batteria dall’interno utilizzando corrente alternata proveniente direttamente dalle stazioni Supercharger V3 e V4. Tale processo consente di mantenere prestazioni elevate, riducendo in maniera significativa i tempi di ricarica anche nelle giornate più fredde.

Tesla: un sistema studiato per prestazioni superiori

Finora, il precondizionamento della batteria era l’unico sistema per garantire la giusta temperatura delle celle prima della ricarica. Ora, Tesla introduce un approccio integrato che sfrutta il riscaldamento interno delle celle, offrendo una soluzione complementare. I modelli interessati da questa innovazione sono principalmente Tesla Model 3 e ModelY Standard Range, che montano batterie LFP. Sempre più apprezzate per la loro durata e sostenibilità.

Max de Zegher, responsabile del programma Tesla Supercharger, ha dichiarato che questa nuova tecnologia può ridurre i tempi di ricarica fino a 4 volte rispetto al metodo tradizionale. La società però ha precisato che il nuovo sistema non sostituisce il precondizionamento. Ma lo integra per ottenere il massimo delle prestazioni. In questo modo, l’esperienza dell’utente migliora sensibilmente, soprattutto nei climi rigidi. Dove la velocità di ricarica diventa un elemento fondamentale per chi utilizza le stazioni Supercharger.

Questo progresso tecnologico rafforza l’impegno di Tesla nel rendere i veicoli elettrici una soluzione sempre più pratica e accessibile. Investendo nella ricerca e nello sviluppo, l’azienda punta a eliminare le barriere che ancora frenano l’adozione su larga scala di questa tecnologia. L’obiettivo finale è quindi chiaro. Ridurre al minimo le difficoltà per i clienti, garantendo un’esperienza di ricarica fluida ed efficiente. Tutto ciò indipendentemente dalle condizioni ambientali.