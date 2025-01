Shazam: nuova iniziativa, scopri i 10 artisti emergenti del 2025

Gli appassionati di musica possono questa volta basarsi su Shazam per conoscere dei nuovi artisti emergenti sulla scena musicale del 2025. L’applicazione di Apple infatti è riuscita ad effettuare un’analisi tenendo conto delle tendenze ma anche di milioni di riconoscimenti, identificando 50 talenti del tutto nuovi, tutti suddivisi per genere.

I primi dieci nomi rivelati appartengono alla categoria dance, un genere in continua evoluzione che sta conquistando un pubblico sempre più vasto. Ecco chi sono gli artisti su cui puntare:

1. Prophecy

È già dal 2023 che questa coppia proveniente dalla Spagna acquisisce popolarità. Sono stati prodotti infatti brani che hanno scalato le classifiche in Europa e America Latina. Le collaborazioni con nomi come David Guetta e Tiësto hanno ulteriormente consolidato il loro successo, portandoli a essere tra i più riconosciuti in piattaforme come Apple Music e Shazam.

2. Khathapillar

Direttamente dal Sudafrica, questo artista ha fatto conoscere l’Amapiano, un genere house locale, a livello internazionale. La sua hit “Diqabang” è stata per mesi in cima alla classifica Shazam sudafricana, contribuendo a diffondere il genere anche al di fuori dei confini nazionali.

3. Anche Astir

Originario della Macedonia del Nord, Anche Astir ha trovato il successo internazionale con il brano “Forget”. Pubblicato nel 2024, ha rapidamente guadagnato popolarità in Grecia, Stati Uniti e Germania, portandolo a essere riconosciuto come uno dei produttori elettronici emergenti più interessanti.

4. Joe Hunt

DJ britannico specializzato in UK Garage, ha catturato l’attenzione con la traccia “Up To No Good (Extended)”. La canzone è diventata virale prima in Nuova Zelanda e successivamente in Gran Bretagna, segnando un momento importante per la sua carriera.

5. Marasi

DJ greco che ha fatto il suo debutto nel 2023 con il brano “Opera”. Il singolo ha ottenuto un grande successo negli Emirati Arabi Uniti prima di scalare la classifica greca, dove è rimasto per oltre sei mesi. Marasi continua ad espandersi con brani che mescolano sonorità mediterranee ed elettroniche.

6. Nu-La

Cantautrice britannica che fonde la sua voce con produzioni dance moderne. La sua collaborazione con il DJ CHANEY nel brano “Out of My Depth” ha portato il suo nome alla ribalta, diventando uno dei pezzi più ricercati su Shazam nel Regno Unito.

7. Quentro

DJ turco che si è distinto con il brano “Perreo”. La sua musica ha rapidamente guadagnato popolarità in Grecia e Turchia, posizionandosi tra le tracce più riconosciute dell’anno.

8. TR3NACRIA

Trio italiano di DJ che ha ottenuto successo internazionale con “La Foule (feat. StereoKilla) [Le Monde Mix]”. Il brano ha ottenuto ottimi risultati in Francia e Paesi Bassi, consolidando la loro posizione tra i nomi emergenti del panorama dance europeo.

9. VXSION

DJ brasiliano che ha catturato l’attenzione nel 2023 con il brano “Amana”, realizzato in collaborazione con Maz. Il pezzo ha ottenuto grande visibilità soprattutto in Grecia, diventando uno dei più riconosciuti in ambito house music.

10. WITH U

Duo tedesco specializzato in musica dance, che ha guadagnato visibilità con il brano “Karibu”, seguito dal successo di “Alive”, una collaborazione con Albert Breaker e Mohalizer che ha scalato le classifiche italiane.