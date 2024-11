Mentre prima nel medioevo la musica era a disposizione di pochissime persone, solitamente per le più abbienti, ora è disponibile per tutti. Questa disponibilità dettata dal maggior numero di compositori e cantanti nel mondo ha fatto in modo da avere un numero elevatissimo di canzoni. Questo numero così grande permette quindi di ascoltare una grossa varietà di canzoni. Delle volte quindi sentiamo alla radio della musica che noi non conoscevamo e scoprendo che ci piace ci affrettiamo subito a capire come si chiama il titolo, questo è il ruolo di Shazam. Questa piattaforma che ci aiuta ad identificare il nome o il titolo di un brano musicale o canzone ha raggiunto un numero elevatissimo di utenti.

Shazam, ha registrato un numero elevatissimo di utilizzi da parte degli utenti.

Shazam come detto prima è l’app che aiuta ogni mese più di 300 milioni di utenti per ricercare e scovare il titolo di una canzone che ci piace, attraverso il suo ascolto di qualche secondo. Apple, l’azienda che nel 2018 decise di acquistarla, ha celebrato il raggiungimento di un numero stratosferico di brani riconosciuti da Shazam, pari a 100 miliardi. Per comprendere la grandezza di questi numeri Apple sta dicendo che ogni persona della terra avesse identificato almeno 12 canzoni a testa. Oppure come se ognuno di noi fa riconoscere una canzone al secondo a Shazam per 3.168 anni.

Beautiful Things , di Benson Boone, è stato il primo brano del 2024 che ha raggiunto in solo 178 giorni i 10 milioni di riconoscimenti. Sempre per paragone, per raggiungere i 100 miliardi di riconoscimenti avrebbe impiegato circa 4.800 anni. Il record lo detiene Dance Monkey, di Tones and I, riconosciuta per ben 45 milioni di volte. Seguono “Somebody that I used to know” e “Let her go”. Questa app prima funzionava come sms, dove tu richiedevi mediante un SMS il titolo della canzone. Mentre dopo l’acquisizione da Apple la trasformò migliorandola sotto forma di app.