Google, di recente ha condiviso un’informazione attesa da molti utenti. Ovvero il numero di cicli di ricarica che le batterie degli smartphone Pixel possono sostenere prima di scendere sotto l’80% della capacità iniziale. La durata varia a seconda del modello. I dispositivi più datati, dal Pixel3 al Pixel8 Pro (incluso il Pixel Fold), garantiscono circa 800 cicli. I modelli più recenti, invece, come il Pixel8a e successivi, arrivano fino a 1.000 cicli.

La pagina di supporto Google chiarisce che per “ciclo di ricarica” si intende il processo di scarica e ricarica completo. Ad esempio, utilizzare il telefono dal 100% al 50% e poi riportarlo al 100% equivale a mezzo ciclo. Le condizioni ambientali e l’uso quotidiano possono però influenzare questi valori. La durata della batteria non è una questione esclusivamente tecnica. Ma dipende anche da come il dispositivo viene utilizzato e mantenuto nel tempo.

Consigli di Google per rendere più efficiente la batteria

Per preservare al meglio le prestazioni della batteria, Google suggerisce alcune pratiche fondamentali. Tra queste, mantenere il dispositivo aggiornato con l’ultima versione di Android disponibile e ricaricarlo in ambienti con temperature attorno ai 25°C. È consigliabile poi evitare l’esposizione a temperature superiori ai 35°C per più di otto ore. Così come la luce solare diretta.

Un altro strumento utile è la ricarica adattiva, introdotta con Android 15 QPR1. La quale consente di limitare automaticamente la carica all’80%. Questo sistema aiuta a ridurre l’usura della batteria, specialmente per chi è solito lasciare il telefono in carica durante la notte. Google raccomanda poi di mantenere il telefono carico almeno al 50% quando non viene utilizzato per lunghi periodi. Disattivare funzioni non necessarie e ottimizzare l’uso quotidiano può ulteriormente migliorare l’efficienza. Le persone possono controllare i cicli di ricarica nelle impostazioni del telefono. Infatti monitorare lo stato della batteria del proprio smartphone risulta essere molto semplice.

Insomma, con queste indicazioni, Google non si limita a fornire dati tecnici, ma promuove un uso consapevole dei dispositivi. Allungandone la durata e garantendo migliori prestazioni.