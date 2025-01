Samsung Galaxy S25 Ultra avrà una super funzione per i video

Samsung si prepara a svelare il nuovo Galaxy S25 Ultra, e tra le novità attese ci sarebbero importanti migliorie per la registrazione video in scarse condizioni di luce. Questa funzione, però, potrebbe essere riservata solo al modello top di gamma della serie.

Video notturni più nitidi grazie al nuovo chip

Secondo il noto leaker Ice Universe, il Galaxy S25 Ultra offrirà una qualità superiore nei video girati al buio, grazie a un’ottimizzazione specifica per la modalità notturna. Questo miglioramento sarebbe possibile per merito del Snapdragon 8 Elite, il potente processore che equipaggerà il dispositivo.

Tuttavia, proprio perché la funzione dipende dal chip più recente, non sarà disponibile sui modelli precedenti della serie Galaxy.

Un modello con 16 GB di RAM (ma non per tutti)

Tra le grandi novità che riguardano questo smartphone dal punto di vista hardware, c’è anche quella della memoria. Secondo quanto riportato infatti il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra avrà una variante da 16 GB di RAM. C’è da precisare però che non tutti i mercati potranno ricevere questo prodotto, in quanto dovrebbe essere commercializzato solo in Corea del sud e in Cina. Per quanto riguarda le altre nazioni, verranno confermate le varianti dello smartphone con 12 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

L’annuncio ufficiale dei nuovi Galaxy S25 è dietro l’angolo

L’attesa per il Galaxy S25 Ultra è quasi finita: Samsung presenterà il dispositivo il prossimo 22 gennaio durante l’evento Galaxy Unpacked. Le prenotazioni sono già aperte e chi riserverà lo smartphone potrà ricevere 50 dollari di credito e sconti fino a 1.250 dollari in caso di permuta.

Sono queste le migliorie che gli utenti che stanno per acquistare il nuovo top di gamma di Samsung vogliono sentire. Effettivamente c’è ancora un gap da colmare con iPhone per quanto riguarda i video e in questo caso S25 Ultra potrebbe dare una bella svolta.