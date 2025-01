Samsung galaxy s25 ultra è in arrivo e un nuovo leak ci anticipa alcune sue specifiche

Pronto ad arrivare ed ecco il count down della nuova serie Samsung Galaxy S25, la cui presentazione ufficiale è prevista per il mese di gennaio. Nel frattempo, un leak nelle ultime ore avrebbe svelato alcune delle specifiche di Samsung Galaxy S25 Ultra, il modello top di gamma della serie: scopriamone insieme tutti i dettagli, ecco l’elenco.

Secondo quanto riportato dall’informatore in questione, Ice Universe all’interno di un post sul social network X, Samsung Galaxy S25 Ultra presenterà un display protetto da vetro Gorilla Glass Armor di seconda generazione. Andando nello specifico, tale vetro offrirà una resistenza maggiore e riflessi significativamente ridotti rispetto alla precedente generazione.

Le indiscrezioni non finiscono qui, dal momento che un altro leak avrebbe svelato alcuni dettagli interessanti in merito alle specifiche tecniche di Samsung Galaxy S25 Ultra. Secondo quanto evidenziato da alcuni codici di programmazione, il modello Ultra presenterà un display con risoluzione 3120 x 1440 pixel, la stessa vista in precedenza su Samsung Galaxy S24 Ultra. Nonostante la risoluzione identica, a cambiare in questo caso sarà la luminosità massima, che raggiungerà verosimilmente i 3000 lux.

Samsung Galaxy S25 Ultra presenterà inoltre una batteria da 5000 mAh di capacità, non discostandosi dunque dal modello precedente. Il modello top di gamma della serie monterà inoltre una memoria interna UFS 4.0, garantendo così una velocità maggiore rispettivamente in lettura e in scrittura.

C’è da segnare subito in agenda che la nuova serie Samsung Galaxy S25 è attualmente prevista per il prossimo 22 gennaio, in occasione del prossimo evento Galaxy Unpacked, con un’uscita sui mercati di tutto il mondo verosimilmente attesa per il 7 febbraio. Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere una conferma, o eventualmente con una smentita, ufficiale dalla compagnia produttrice. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nei prossimi giorni. Sono attese novità importanti.