Il settore della domotica si arricchisce ogni giorno. Ciò grazie ad innovazioni che promettono di trasformare le nostre abitazioni. La recente introduzione di Matter, sta già semplificando l’integrazione tra prodotti di marchi diversi. Ma non è tutto. Durante il CES 2025 di Las Vegas, MediaTek e Google hanno annunciato un progetto rivoluzionario. Si tratta di un nuovo chip Filogic MT7903.

Google e MediaTek a lavoro per la domotica

Il chip rappresenta un salto in avanti per il settore. È stato progettato per supportare tecnologie all’avanguardia. Come il Wi-Fi 6E tri-band. il Bluetooth 6 e il protocollo Thread. Il Filogic MT7903 mira a migliorare la velocità, la stabilità e l’efficienza energetica dei dispositivi domestici. Una delle innovazioni più rilevanti è la capacità del chip di funzionare in modalità “Thread border router offload“. Ciò consente ai dispositivi di mantenere una connessione stabile con un consumo energetico minimo. Tale aspetto non solo garantisce un risparmio sui costi energetici. Contribuisce anche alla sostenibilità ambientale, rendendo le case smart più ecologiche.

Grazie al supporto nativo per Matter, il Filogic MT7903 semplificherà ulteriormente l’interoperabilità tra dispositivi. Favorendo un’adozione più ampia della tecnologia domotica. Le implicazioni di suddetta tecnologia non si fermano al sistema domestico. Il Filogic MT7903 potrebbe essere il centro di soluzioni IoT. Utilizzate per applicazioni industriali, mediche e urbane. Un elemento che potrebbe letteralmente rivoluzionare la vita di tutti.

L’arrivo dei primi dispositivi equipaggiati con suddetto chip è previsto per il 2025. A tal proposito, il nuovo anno si preannuncia cruciale per l’evoluzione delle smart home e dell’IoT. Considerando quando detto, con l’introduzione di tali innovazioni, MediaTek e Google stanno ridefinendo gli standard del settore. E non solo. I due colossi stanno lavorando per aprire la strada a un futuro dove la tecnologia sarà sempre più integrata nelle vite quotidiane degli utenti. Ciò con lo scopo di migliorarle sotto ogni aspetto.