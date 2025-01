OnePlus ha ufficialmente svelato la sua nuova generazione dei suoi dispositivi di fascia alta. Accanto ai tanto attesi smartphone OnePlus13 e OnePlus13R, l’azienda ha annunciato un’esclusiva versione dei suoi auricolari di punta, i Buds Pro 3, nella raffinata tonalità Sapphire Blue. Questa colorazione inedita si abbina perfettamente alla versione Midnight Ocean di OnePlus 13. La quale è caratterizzata da una finitura in similpelle che aggiunge un tocco di classe in più.

One Plus: innovazione software e nuove funzionalità per i Buds Pro 3

L’introduzione della similpelle, un materiale sintetico elegante e resistente, non è solo una scelta estetica, ma un vero e proprio segno di attenzione ai dettagli da parte di OnePlus. I Buds Pro 3 in Sapphire Blue sono più di un semplice accessorio. Essi rappresentano un alleato perfetto per chiunque cerchi un’esperienza uditiva dalle prestazioni eccezionali.

L’aggiornamento estetico degli auricolari è accompagnato da novità software che migliorano ulteriormente l’esperienza d’uso. OnePlus ha annunciato che i BudsPro3 riceveranno un aggiornamento OTA con funzioni avanzate. Tra queste vi è Steady Connect. Ovvero una tecnologia che migliora la connessione Bluetooth, garantendo maggiore stabilità del segnale e una portata ottimizzata. Un’altra innovazione è la traduzione AI in tempo reale, compatibile con determinati smartphone. Tra cui il nuovo OnePlus 13, per abbattere le barriere linguistiche durante le conversazioni.

Nonostante le nuove funzionalità, il prezzo degli auricolari resta invariato. Il listino ufficiale è infatti di 199€, ma sul sito ufficiale del marchio è possibile acquistarli a 179€ grazie a uno sconto promozionale. La variante Sapphire Blue però non è ancora disponibile su Amazon. Ciò suggerisce quindi che il lancio potrebbe avvenire in maniera graduale su diversi canali.

OnePlus Buds Pro 3, disponibili anche nelle colorazioni Midnight Opus e Lunar Radiance, si confermano una scelta di alto livello. Grazie a specifiche come riduzione del rumore fino a 50dB, autonomia di 43 ore e resistenza IP55. Insomma, la combinazione di innovazione tecnologica e design rende questi auricolari una proposta allettante per chi cerca qualità senza compromessi.