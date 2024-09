OnePlus ha recentemente lanciato sul mercato le nuove OnePlus Buds Pro 3, e noi abbiamo avuto l’opportunità di provarle per un paio di settimane. Questi auricolari si presentano come un prodotto di fascia alta, destinato agli amanti della musica, ma anche a chi cerca una qualità audio eccellente per le chiamate in qualsiasi contesto.

Grazie alla collaborazione con Dynaudio, OnePlus punta a offrire un’esperienza audio superiore, accompagnata da funzionalità avanzate come la cancellazione del rumore, la connettività multipla e personalizzazioni audio tramite app dedicate. In questa recensione approfondiremo il design, le specifiche tecniche, il software, la qualità audio e, naturalmente, il rapporto qualità-prezzo di questo nuovo prodotto.

Design e materiali

Partendo dal design, la custodia di ricarica delle OnePlus Buds Pro 3 misura 6,5 x 5,2 cm con uno spessore di 2,6 cm, e ha una forma ovale. Rispetto al modello precedente, la custodia è stata completamente ridisegnata: presenta una trama in finta pelle ruvida sulla parte posteriore e anteriore, con il logo OnePlus e la targhetta Dynaudio che evidenzia la collaborazione con la nota azienda danese. Il peso della custodia è di 61 g, che la rende facile da trasportare e maneggiare.

Gli auricolari stessi, pur mantenendo un design simile alla versione precedente, si presentano in una combinazione di plastica lucida e opaca, con una struttura che si adatta comodamente al lobo dell’orecchio. Le lettere “L” e “R”, per indicare la posizione degli auricolari sinistro e destro, sono ben visibili, facilitando l’uso quotidiano. Gli auricolari sono estremamente leggeri e dotati di certificazione IP55 contro polvere e acqua, un fattore importante per chi li utilizza durante l’attività fisica o in ambienti polverosi.

Specifiche tecniche

Passando alle specifiche tecniche, le OnePlus Buds Pro 3 sono dotate di Bluetooth 5.4, il che garantisce una connessione stabile e veloce con i dispositivi. Ciascun auricolare include un doppio driver: un woofer da 11 mm e un tweeter da 6 mm, pensati per offrire una resa sonora completa, con bassi potenti e alti definiti.

Supportano inoltre il codec audio LHDC 5.0, che consente di trasmettere audio ad alta risoluzione, ideale per chi vuole una qualità sonora impeccabile. La cancellazione attiva del rumore (ANC) è un’altra caratteristica chiave, con una riduzione fino a 5 dB, permettendo di godere della musica o delle chiamate anche in ambienti rumorosi.

Uno degli aspetti più apprezzabili è la connessione simultanea a due o più dispositivi. Questo rende gli auricolari particolarmente versatili, permettendo di passare facilmente dallo smartphone al computer o tablet senza doverli scollegare e ricollegare ogni volta.

Software

Per sfruttare appieno tutte le funzioni delle OnePlus Buds Pro 3, è necessario utilizzare l’app HeyMelody. L’app, compatibile sia con i dispositivi OnePlus che con altri marchi, offre un controllo completo degli auricolari. All’interno dell’applicazione è possibile monitorare il livello di batteria di ciascun auricolare e della custodia, nonché gestire le diverse modalità di cancellazione del rumore. Ci sono quattro modalità di cancellazione: Smart, che si adatta automaticamente all’ambiente circostante, e tre modalità fisse (alto, medio e basso), oltre alla modalità trasparenza che consente di ascoltare i suoni esterni.

Una funzione interessante è l’equalizzatore personalizzabile, che offre cinque preset: Default, Serenade, Bold, Bass e Dynaudio Featured. Ogni preset è pensato per adattarsi a diversi generi musicali, e per gli utenti più esperti c’è la possibilità di regolare manualmente i parametri per ottenere l’equalizzazione perfetta.

Tra le altre funzioni software, troviamo la modalità Ace Mode per l’audio ad alta risoluzione, la Golden Sound che adatta il suono alla conformazione delle proprie orecchie tramite una scansione del condotto uditivo, e l’audio spaziale, che segue i movimenti della testa per un’esperienza più immersiva.

Un’aggiunta curiosa è la modalità di monitoraggio della postura del collo, che avvisa l’utente se tiene la testa in una posizione scorretta per più di 20 minuti, promuovendo così una postura più salutare. Infine, la Zen Mode Air offre una selezione di rumori bianchi rilassanti, come il suono delle onde o il rumore della pioggia, perfetti per momenti di relax.

Qualità audio

La collaborazione con Dynaudio è stata fondamentale per migliorare la qualità sonora delle OnePlus Buds Pro 3. Gli auricolari offrono una resa sonora eccezionale, con bassi potenti, medi bilanciati e alti cristallini. La possibilità di personalizzare l’equalizzazione rende questi auricolari adatti a tutti i tipi di musica, dai generi più vocali a quelli strumentali.

Durante il nostro test, l’ANC ha funzionato in maniera eccellente, riuscendo a ridurre efficacemente i rumori ambientali, anche se non al livello di alcuni competitor più costosi. La modalità trasparenza, invece, si è rivelata particolarmente utile in situazioni dove era necessario restare consapevoli dei suoni circostanti senza dover rimuovere gli auricolari.

L’autonomia è un altro punto forte: con 43 ore totali di durata della batteria, inclusa la custodia di ricarica, e 9 ore di utilizzo continuo senza la custodia, le OnePlus Buds Pro 3 si rivelano una scelta ideale per chi passa molto tempo in movimento o usa gli auricolari per lunghi periodi.

Prezzi e conclusioni

Le OnePlus Buds Pro 3 si presentano come un prodotto premium con caratteristiche avanzate, ma a un prezzo leggermente inferiore rispetto ai principali competitor nella stessa fascia di mercato. Arrivano sul mercato con un prezzo di 199,00 euro.

Le OnePlus Buds Pro 3 sono un’ottima scelta per chi cerca auricolari di qualità sia per l’ascolto di musica che per le chiamate, grazie all’eccellente bilanciamento sonoro, alla cancellazione del rumore e alle numerose opzioni di personalizzazione tramite l’app HeyMelody. Nonostante possano non essere ideali per chi, come alcuni, non ama gli auricolari in-ear, la loro leggerezza e comfort riescono a conquistare anche i più scettici.