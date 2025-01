Al CES 2025, Panasonic ha alzato l’asticella dell’innovazione. Ciò grazie all’annuncio della nuova serie di TV OLED di punta. Si tratta del modello Z95B. Tale serie non è solo un’evoluzione del dispositivo Z95A del 2024, ma rappresenta un salto qualitativo. Ciò sia in termini di design, tecnologie di visualizzazione che soluzioni di dissipazione termica. Un dispositivo che consolida Panasonic come leader nel settore dei display di fascia alta.

Panasonic: nuovo display in arrivo

La serie Z95B introduce i nuovi pannelli OLED WRGB 4K Ultra HD di ultima generazione. Quest’ultimi sono forniti da LG Display. Sono dotati dell’innovativa architettura “Primary RGB Tandem”. I pannelli utilizzano uno stack emissivo a quattro strati che promette un miglioramento dell’efficienza energetica. Insieme alla qualità visiva. Gli spettatori potranno godere di una luminanza di picco. Quest’ultima potrebbe avvicinarsi ai 3.000 nit. Inoltre, potrebbe presentare una luminanza a pieno schermo superiore ai 300 nit. Disponibili nei formati. Da 55, 65 e 77 pollici.

Un ulteriore elemento di spicco della Z95B è il nuovo sistema di dissipazione termica. Il “Thermal Flow” combina una lastra di dissipazione con un’avanzata estrazione del calore posteriore. Tale soluzione non solo garantisce prestazioni costanti, ma prolunga anche la durata del pannello. Confermando l’impegno di Panasonic per la qualità e l’affidabilità.

Sul fronte audio, la collaborazione con Technics ha dato vita a una soundbar integrata di nuova generazione. Presenta un aumento della potenza del subwoofer integrato e un miglioramento degli algoritmi di elaborazione del suono. Il processore HCX Pro AI Mk2, ulteriormente perfezionato, garantisce un’elaborazione avanzata delle immagini e dell’audio. Mentre il sistema operativo Fire TV di Amazon offre un’interfaccia intuitiva e funzionalità smart avanzate.

Allo stesso tempo, Panasonic ha presentato la nuova serie LCD MiniLED W95B. Quest’ultima porta innovazioni significative nei display tradizionali. Con un aumento delle zone di local dimming e una migliore copertura del gamut grazie a LED con fosfori aggiornati, la W95B rappresenta una valida alternativa.