Il CES 2025 di Las Vegas ha fatto da palcoscenico al concept OMNIA. L’ultima innovazione di Withings per il monitoraggio della salute. Questo dispositivo all’avanguardia promette di trasformare il benessere in una routine quotidiana. Ciò grazie a una tecnologia che sfrutta l’IA per aggregare e analizzare un vasto numero di dati biometrici. Parametri come il battito cardiaco, la qualità del sonno, l’attività fisica e la composizione corporea vengono monitorati con precisione. Fino ad offrire una visione completa della salute dell’utente.

OMNIA: un sistema connesso per un benessere completo

OMNIA nasce dalla consapevolezza che il corpo umano è un sistema interconnesso. In cui, come è risaputo, ogni elemento influenza gli altri. Attraverso l’interfaccia Immersive Mirror che rende immediatamente comprensibili le relazioni tra vari biomarcatori. Si tratta infatti di uno specchio intelligente che sovrappone dati e grafici direttamente alla visuale dell’utente. Migliorare il sonno, ad esempio, può avere effetti positivi sul metabolismo e sul cuore. La base del dispositivo, dotata di sensori avanzati, è in grado di rilevare dati approfonditi che possono essere integrati con quelli raccolti da altri dispositivi Withings. Come BeamO e ScanWatch Nova.

OMNIA va oltre il semplice monitoraggio. In quanto funge proprio da sistema di salute centralizzato. In quanto integra e collega in sé dispositivi e applicazioni di terze parti per consolidare tutte le metriche in un’unica piattaforma. Questo approccio olistico è supportato dall’AI Vocal Companion. Ovvero un assistente vocale che offre motivazione, feedback in tempo reale e risposte personalizzate alle domande degli utenti. Tra le sue caratteristiche più evidenti emergono la possibilità di accedere a servizi di telemedicina e di interagire con professionisti sanitari per consulenze virtuali.

Il dispositivo analizza così ogni aspetto del benessere. Dalla composizione corporea, come massa muscolare e grasso viscerale, alla qualità del sonno, fino alla nutrizione. Il tutto con un’ attenzione particolare rivolta anche ad altri parametri come pH corporeo e vitamina C. OMNIA rappresenta quindi un passo avanti nel rendere la salute accessibile e comprensibile, dimostrando al CES 2025 come la tecnologia possa diventare alleata del benessere di ognuno nella vita di tutti i giorni.