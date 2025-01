In occasione del CES di Las Vegas Nvidia ne ha approfittato per annunciare l’arrivo del supporto al proprio servizio di cloud gaming su nuovi dispositivi, il terreno di conquista di Nvidia GeForce Now è rappresentato da Steam Deck, Apple Vision Pro, Meta Quest 3 e 3S e tutti i visori Pico.

Tutto disponibile

Nel caso si utilizzi il dispositivo Steam deck gli utenti potranno contare sull’applicazione nativa del servizio che permetterà di accedere ad uno streaming in 4K a 60 fps con anche la possibilità di utilizzare l’HDR, mentre i possessori di uno dei divisori per realtà virtuale supportati citati sopra, dovranno ricorrere al browser web per accedere al catalogo di Giochi, basterà visitare il link ufficiale della piattaforma a partire dal rilascio della versione 2.0.70, ovviamente, indipendentemente dal tipo di dispositivo utilizzato tutti gli utenti potranno accedere alle varie caratteristiche dei piani di abbonamento disponibili, tra questi risulta la possibilità di godere ovviamente della propria libreria di giochi sfruttando le tecnologie come RTX e DLSS.

Dunque si tratta di un passo in avanti decisamente importante soprattutto per quanto riguarda la console portatile da gioco di Valve, mentre per quanto riguarda i divisori per la realtà virtuale servirà ancora attendere per poter godere di un’applicazione nativa e dunque caratterizzata da tutte le ottimizzazioni del caso per la fruizione di questa tipologia di piattaforma, sicuramente l’azienda californiana starà lavorando a stretto giro con i vari produttori di questi dispositivi per poter risolvere questa mancanza al più presto, nel frattempo l’azienda ha confermato anche che due importanti titoli Microsoft in uscita quest’anno saranno disponibili sul proprio servizio di gioco online a partire dal lancio, parliamo di Avowed e DOOM: The Dark Ages.

Non rimane dunque che attendere per vedere tutto ciò trasformato in realtà e se siete in possesso di uno dei dispositivi citati sopra, potete già andare a provare questa importante novità, effettivamente si sentiva la mancanza di questa opzione, soprattutto per i visori di questo tipo.