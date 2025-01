Qualcomm ha sfruttato il palcoscenico del CES di Las Vegas 2025 per presentare al mondo una nuova CPU della famiglia Snapdragon X, si tratta di una CPU appartenente alla fascia medio bassa che ha l’obiettivo di portare tutte le funzionalità dell’intelligenza artificiale ad un pubblico molto più ampio che non può permettersi di spendere cifre elevate per modelli di fascia più elevata, si parla infatti di postazioni con un prezzo a partire da circa 600 €.

IA per tutti quanti

Pare dunque evidente che il nuovo processore sviluppato dall’azienda con sede in Taiwan si rivolge al mercato dei laptop mainstream e a basso costo, in termini di intelligenza artificiale offrirà le medesime funzionalità mentre in termini di prestazioni pure ovviamente non può arrivare ai modelli di fascia più alta, nonostante tutto però l’azienda promette un’efficienza energetica superiore rispetto agli attuali processori a basso consumo, all’interno di questo nuovo modello sarà infatti presente una NPU da 45 TOPS In grado di supportare le funzionalità di Copilot plus.

Il cuore pulsante di questo modello invece sarà la CPU Oryon octa core con una frequenza di lavoro fino a 3 GHz, il processo produttivo sarà il medesimo a 4 nm degli altri chip e garantirà un’efficienza energetica e prestazioni ottimizzate per l’utilizzo quotidiano davvero interessanti, l’annuncio di questo nuovo processore è stato accompagnato anche dall’annuncio di dispositivi che già lo montano al proprio interno da parte di grandi produttori come Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo.

Pare evidente dunque la strategia di Qualcomm che una volta smaltita la parte più elevata del mercato, si sta concentrando anche sulla fascia un po’ più bassa che rappresenta comunque la maggioranza degli utenti, sono infatti pochi coloro che possono permettersi un modello top di gamma mentre la grossa fetta del mercato è rappresentata dagli utilizzatori che hanno bisogno di una macchina in grado di svolgere i compiti di tutti i giorni in modo tranquillo senza eccellere in un campo specifico, ecco dunque che guardando da questo punto di vista, il nuovo Snapdragon X assume un senso decisamente ben delineato.