1Mobile lancia la promozione “Speed 5G 150 Limited Edition”. Un piano tariffario progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca alte prestazioni a un costo accessibile. L’offerta include 150GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 SMS. Il tutto a un prezzo promozionale di 5€ per il primo mese, che diventa 6,99€ dal secondo in poi. Chi effettua la portabilità del proprio numero da un altro operatore potrà usufruire di un’attivazione gratuita. Mentre per i nuovi numeri l’attivazione avrà un costo di 5€.

1Mobile: regole chiare e garanzie per i consumatori

La promo è valida fino al 31 gennaio 2025 e consente di accedere alla rete 5G attraverso l’infrastruttura di Vodafone. Per attivarla è sufficiente visitare uno dei negozi autorizzati o completare la procedura online sul sito ufficiale di 1Mobile. Attraverso l’app dedicata, poi, gli utenti possono gestire comodamente il proprio piano. Quindi verificare il credito residuo, controllare i consumi e monitorare i rinnovi automatici.

La trasparenza è al centro della proposta di 1Mobile. La navigazione in 5G è garantita solo se vengono rispettati i requisiti tecnici indicati dall’operatore. Altrimenti la connessione sarà automaticamente effettuata in 4G. Il traffico incluso è valido sia sul territorio nazionale che all’interno dell’Unione Europea, in conformità con le normative sul roaming. Il traffico dati non utilizzato entro il mese di validità però non potrà essere accumulato per quello successivo.

Un’altra caratteristica importante riguarda la portabilità. Infatti chi cambia operatore entro 180 giorni dall’attivazione vedrà detratto dal proprio credito il costo dei bonus già utilizzati. In caso di credito insufficiente, l’offerta verrà sospesa, ma potrà essere riattivata tramite una ricarica. Tale soluzione si presta a una gestione flessibile, essendo compatibile con opzioni extra e disattivabile in qualsiasi momento tramite l’applicazione o il sito ufficiale dell’ operatore.

In più 1Mobile avverte che alcuni dispositivi, come quelli dotati potrebbero non essere pienamente compatibili con i servizi. In particolare quelli aventi sistema operativo Blackberry OS o prodotti specifici di marchi come Brondi e Wiko.