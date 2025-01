WhatsApp si prepara a rivoluzionare l’esperienza di chat. Meta, la società che gestisce l’applicazione, sta infatti sviluppando una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale. Stiamo parlando di bot in grado di simulare personalità specifiche. Secondo il sito WABetaInfo, questi assistenti virtuali offriranno un elemento innovativo e dinamico nelle conversazioni. In quanto saranno in grado di combinare intrattenimento e utilità pratica. L’obiettivo finale è quello di provare a rendere le interazioni con ogni bot, specializzato in un ambito preciso, molto più stimolanti.

WhatsApp: cambiamenti nell’interfaccia e rilascio graduale

Questi strumenti digitali rappresentano un’estensione dell’offerta già disponibile per gli utenti Business. Ma ora saranno accessibili anche agli utenti comuni. Ogni bot sarà progettato per fornire servizi mirati. Da consigli sulla produttività a suggerimenti per l’intrattenimento. Fino ad arrivare a contenuti tematici, come giochi o anime. Un simile sviluppo potrebbe trasformare WhatsApp in un qualcosa di molto più grande di una semplice piattaforma di messaggistica. L’ app potrebbe infatti offrire un supporto personalizzato, aprendosi a nuove modalità di utilizzo.

Per integrare i bot AI con personalità uniche, WhatsApp apporterà alcune modifiche all’interfaccia. La scheda “Community”, ad esempio, verrà rimossa dalla barra di navigazione inferiore. Mentre le sue funzionalità saranno incorporate nella sezione “Chat”. Questi cambiamenti seguono altre recenti migliorie già testate nella versione beta per Android. Come la semplificazione nella creazione di gruppi, l’ottimizzazione delle anteprime dei link e l’introduzione di sondaggi più dinamici.

Attualmente, i bot sono disponibili nella versione beta 2.25.1.24 per Android, accessibile tramite il programma beta sul Google Play Store. Coloro che sono interessati possono testare la funzione in anteprima. Invece, per chi preferisce attendere, il rilascio ufficiale avverrà prossimamente, in una data ancora incerta. Le tempistiche non sono state ancora confermate, ma l’entusiasmo generato dall’annuncio indica che il lancio potrebbe non tardare.

Insomma, con questa innovazione, WhatsApp punta a migliorare ulteriormente la sua esperienza d’uso complessiva. Trasformando le conversazioni in un vero e proprio mix di utilità, divertimento e personalizzazione. La direzione intrapresa conferma così l’impegno della piattaforma nel mantenersi al passo con l’evoluzione tecnologica moderna