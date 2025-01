Al CES 2025 di Las Vegas, HyperSpace Trackpad Pro ha attirato l’attenzione come un’alternativa rivoluzionaria al Magic Trackpad di Apple, ma dedicata agli utenti Windows. Il nuovo dispositivo risponde a una necessità specifica. Ovvero offrire un trackpad avanzato a chi utilizza un PC fisso, con prestazioni e personalizzazione che superano la concorrenza. HyperSpace Trackpad Pro è un trackpad-wireless dotato di feedback aptico. Progettato per garantire un’esperienza multi-touch di altissimo livello.

Grazie alla capacità di riconoscere fino a dieci dita contemporaneamente, supera il limite delle quattro dita imposto dal Magic Trackpad. In modo da rendere il dispositivo ideale per chi cerca precisione e flessibilità.

Hyper Learning Cloud: personalizzazione e condivisione

Uno dei punti di forza dell’ HyperSpace Trackpad Pro è il software proprietario. Il quale consente un livello di personalizzazione straordinario. Gli utenti possono impostare scorciatoie nei quattro angoli del trackpad e configurare gesti per funzioni specifiche. Come tagliare, copiare o incollare, oppure per operazioni più avanzate nei software professionali. Applicazioni come Excel, PowerPoint, Figma e la suite Adobe beneficiano di integrazioni pensate per aumentare l’efficienza. Il dispositivo permette poi di regolare la forza del click, la sensibilità alla pressione e l’intensità del feedback aptico. Offrendo così un’esperienza di utilizzo adattabile alle preferenze individuali.

Ma l’innovazione non si ferma alla personalizzazione. Infatti, con la Hyper Learning Cloud, una piattaforma dedicata, sarà possibile condividere e scaricare configurazioni create dalla community. Questo sistema trasforma HyperSpace Trackpad Pro in uno strumento non solo personalizzabile, ma anche collaborativo. Un vero e proprio valore aggiunto unico per chi lavora in ambienti professionali.

La connessione multipla con diversi dispositivi contemporaneamente e un report rate di 240Hz completano il profilo di un trackpad progettato per garantire fluidità e reattività. In confezione sono inclusi anche poggiapolsi magnetici per migliorare il comfort durante lunghe sessioni di lavoro. Disponibile negli Stati Uniti a partire dalla primavera al prezzo competitivo di 129 dollari, HyperSpace Trackpad Pro si propone come una soluzione innovativa. Ciò non solo per gli utenti Windows, ma anche per chi utilizza macOS, grazie alla compatibilità futura già annunciata.