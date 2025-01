L’ultimo aggiornamento di Windows 11, versione 24H2, ha creato non poche difficoltà tra gli utenti. Diverse segnalazioni evidenziano malfunzionamenti audio su dispositivi Dirac e sistemi USB DAC. In più, l’avvio di Outlook presenta problemi con versioni obsolete di Google Workspace Sync. I videogiocatori lamentano blocchi e colori distorti causati dalla funzione Auto HDR. Anche gli scanner USB che supportano il protocollo eSCL mostrano comportamenti anomali. Particolarmente critici sono i malfunzionamenti riscontrati in numerosi giochi Ubisoft. Come Assassin’s Creed e Star Wars Outlaws, dove si registrano cali di prestazioni e crash improvvisi. Su alcune configurazioni hardware, come quelle ASUS, gli aggiornamenti sono stati temporaneamente bloccati.

Microsoft Avverte: aggiornamenti di sicurezza a rischio per Windows 11

Tutti questi inconvenienti sollevano dubbi sulla qualità dei test di compatibilità eseguiti da Microsoft prima del rilascio. Gli utenti sono sempre più preoccupati per la stabilità del loro sistema operativo, nonostante le promesse di miglioramenti in sicurezza e usabilità.

In aggiunta ai problemi già esistenti, Microsoft ha emesso un avviso importante per chi installa Windows 11 24H2 tramite supporti fisici. Chi utilizza CD o chiavette USB con gli aggiornamenti tra l’8 ottobre e il 12 novembre 2024 non riceverà futuri aggiornamenti di sicurezza. Questo bug impedisce al sistema di accettare ulteriori patch. Esponendo così i dispositivi a potenziali vulnerabilità. Microsoft ha chiarito che il problema riguarda solo i supporti creati con gli aggiornamenti di quei mesi specifici. Ma coloro che li installano tramite Windows Update o il catalogo di MicrosoftUpdate non sono interessati.

In più, utilizzare un supporto con l’aggiornamento di dicembre 2024 risolve temporaneamente il problema. L’azienda di Redmond staquindi lavorando a una soluzione definitiva. Ma nel frattempo consiglia di seguire le indicazioni ufficiali per evitare inconvenienti. È fondamentale adottare un approccio cauto nell’installazione degli aggiornamenti, specialmente su sistemi complessi come Windows 11. La situazione attuale mette quindi in luce l’importanza di una gestione attenta degli aggiornamenti da parte di Microsoft. Tutti ciò per garantire la sicurezza e la stabilità dei suoi utilizzatori.