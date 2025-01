Cina: i voli ipersonici saranno possibili grazie a questa nuova tecnologia

Si potrebbe compiere un grosso passo in avanti per quanto riguarda i trasporti ma soprattutto nel settore aerospaziale. In Cina infatti un gruppo di ricerca è stato in grado di sviluppare una nuova tecnologia, una lega metallica che riesce a resistere molto di più di quelle normali. Tutto ciò potrebbe favorire i voli ipersonici, siccome la stessa lega appena nominata è in grado di sopportare anche temperature davvero estreme. Tutto ciò la rende perfetta per i motori aeronautici di ultima generazione.

Un’innovazione nei materiali: in Cina ecco la lega di niobio e silicio

La lega in questione che in Cina sono riusciti a produrre è frutto dell’unione tra niobio e silicio. Questi due elementi sono noti per la loro resistenza al calore.

Prima di questo momento però tali leghe con questi materiali a temperatura ambiente erano estremamente fragili e non solo: c’era bisogno anche di tempi molto più lunghi, con la cristallizzazione che arrivava superando le 100 ore. Questo limite ha frenato a lungo il loro utilizzo su larga scala, specialmente nei settori dove la resistenza al calore è cruciale.

L’esperimento spaziale che ha cambiato le regole

Sono stati dei test condotti appositamente sulla stazione orbitale cinese nello spazio a favorire tutto questo. I ricercatori hanno infatti sfruttato la microgravità scoprendo che poteva esserci una velocizzazione del processo di cristallizzazione. Il tempo di produzione si può dunque ridurre grazie alla possibilità di raffreddare il tutto più rapidamente ad una velocità incredibile di 9 centimetri al secondo.

Le possibili applicazioni: dai voli ipersonici alla produzione di energia

Le potenzialità di questa nuova lega sono straordinarie. Tra le applicazioni più promettenti ci sono:

Velivoli ipersonici : La lega potrebbe essere utilizzata per la realizzazione di motori in grado di sopportare le altissime temperature generate durante il volo a velocità superiori a Mach 5 (oltre 6.000 km/h).

: La lega potrebbe essere utilizzata per la realizzazione di motori in grado di sopportare le altissime temperature generate durante il volo a velocità superiori a Mach 5 (oltre 6.000 km/h). Motori aeronautici e spaziali : Materiali più resistenti al calore e all’usura per razzi e navicelle.

: Materiali più resistenti al calore e all’usura per razzi e navicelle. Turbine a gas e reattori nucleari: Componenti in grado di resistere a condizioni estreme per una maggiore efficienza energetica.

I motori ipersonici, in particolare, rappresentano una frontiera tecnologica avanzatissima e potrebbero rivoluzionare non solo il settore militare, ma anche quello civile, rendendo possibili voli di lunga distanza in tempi molto ridotti.