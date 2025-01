Le voci sul debutto della famiglia Galaxy S25 si rincorrono da tempo e includono il lancio di un nuovo esponente della famiglia di top di gamma Samsung. L’inedito dispositivo potrebbe essere il Galaxy S25 Slim, una soluzione più leggera e compatta dei flagship.

La famiglia sarà presentata ufficialmente il prossimo 22 gennaio in occasione dell’evento Galaxy Unpacked ma le indiscrezioni su questo device si stanno intensificando. Il presunto Galaxy S25 Slim è comparso all’interno del database di Geekbench, svelando parte della scheda tecnica.

Il flagship compatto è caratterizzato dal numero di modello SM-S937U e monta una scheda madre identificata con il nome in codice “SUN”. Considerando che sugli altri device della famiglia Galaxy S25 è attesa la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, riteniamo che anche questo dispositivo sarà dotato di tale chipset.

Il Galaxy S25 Slim è stato avvistato su Geekbench ma il flagship compatto di Samsung non entusiasma nei punteggi benchmark

Infatti, Geekbench ha evidenziato che il SoC equipaggiato è dotato di una configurazione a octa-core. Sei core sono operanti a 3,53 GHz e due core sono in grado di raggiungere una frequenza di clock di 4,47 GHz. Il sistema è dotato anche di 12 GB di memoria RAM.

Considerando tutti questi elementi, il dispositivo ha totalizzato 3.005 punti nei test in single-core e 6.945 punti in quello multi-core. Purtroppo, si tratta di prestazioni ben al di sotto delle potenzialità offerte dallo Snapdragon 8 Elite.

Gli altri Galaxy S25 testati su Geekbench hanno ottenuto punteggi più alti sia nella prova in single-core che nel multi-core. Possiamo immaginare che il Galaxy S25 Slim testato sia un prototipo in fase di ottimizzazione o dotato di un software provvisorio. Se queste ipotesi fossero confermate, i tecnici di Samsung non stavano cercando le prestazioni pure ma solo l’ottimizzazione di alcuni aspetti.

Gli analisti sperano che le dimensioni compatte di Galaxy S25 Slim non vadano a compromettere le prestazioni del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Il minor spazio interno a disposizione potrebbe rappresentare un limite per il thermal throttling ma siamo certi che Samsung ha trovato un modo per gestire efficacemente le temperature del chipset e di tutte le componenti interne.