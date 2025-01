Negli ultimi mesi si è parlato molto di un eventuale revisione anticipata delle regole sulle emissioni di CO2. Un tema che ha tenuto tutti con il fiato sospeso poiché rappresentava una speranza per molti protagonisti del settore automotive. Si parla di speranza poiché da parte della Commissione Europea non si è riusciti a ottenere i risultati speranti. Quest’ultima, infatti, nelle scorse ore ha confermato di non voler cambiare i piani precedentemente prefissati.

Arriva un ulteriore conferma che rende noto che nel corso di quest’anno non saranno effettuate revisioni anticipate delle regole che riguardano le emissioni. Una conferma che non può che creare malcontento tra gli Stati. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla questione.

Emissioni: la Commissione Europea non cambia idea

Non ci sarà alcuna revisione anticipata delle regole sulle emissioni: è quanto affermato nelle scorse ore, e nuovamente, dal nuovo Commissario per il clima, Wopke Hoekstra. Una decisione da parte della Commissione Europea che ha chiaramente delle conseguenza per le case costruttrici del settore delle quattro ruote.

Non a caso, infatti, la mancata revisione anticipata nel corso del 2025 si traduce in una conferma delle multe per tutte le aziende che durante l’anno non rispetteranno le soglie imposte dalla nuova normativa.

Le sanzioni, purtroppo, per chi non rispetta la normativa saranno del tutto pesanti. Tutto ciò già nei mesi scorsi aveva creato preoccupazione tra le case automobilistiche. A tal proposito, anche il dirigente italiano Luca de Meo effettuò delle stime pari a 15 milioni di euro complessivi per il settore automotive.

Nessuna speranza di anticipare la revisione delle regole sulle emissioni dunque. Una conferma che non può che deludere un intero settore che, attualmente, sta già attraversando un importante momento di crisi. Non ci resta che attendere l’avvio, da parte della Commissione Europea, di un dialogo con l’industria automotive.